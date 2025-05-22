«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
21 мая Никите Преснякову исполнилось 34 года. Свой день рождения музыкант отпраздновал в Испании. В личном блоге Пресняков написал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом. На эти слова отреагировала его бабушка Алла Пугачева.
«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала в комментариях к публикации примадонна.
В комментариях появилась и Кристина Орбакайте, которая призналась сыну в любви. Стоит отметить, что Никита отмечал день рождения без своих знаменитых родственников. Орбакайте сейчас находится в Швейцарии, а Пугачева проживает на Кипре.
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