«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену

Александр Ревва много раз говорил о том, что его отношения с матерью далеки от идеала. Похоже, что разногласия между ними обострились, так как недавно актёр заявил, что женщина делает всё возможное, чтобы он чувствовал себя несчастным. Подробнее о том, что творится в семье знаменитости расскажет «Радио 1».