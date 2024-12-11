Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену

«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену

Певец Александр Ревва (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Певец Александр Ревва (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Александр Ревва много раз говорил о том, что его отношения с матерью далеки от идеала. Похоже, что разногласия между ними обострились, так как недавно актёр заявил, что женщина делает всё возможное, чтобы он чувствовал себя несчастным. Подробнее о том, что творится в семье знаменитости расскажет «Радио 1».

Не приняла невестку


Александр Ревва так и не смог наладить отношения со своей матерью Любовью Рачеевой. Она одна воспитывала сына и очень его любила. Всё было хорошо до тех пор, пока на пути их семейного счастья не появилась другая женщина. С тех пор всё пошло крахом.



Любовь Николаевна призналась, что её невестка препятствует их общению и не позволяет видеться с внучками. Чтобы передать девочкам подарки, ей приходится покупать билеты на концерты Александра.
«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, Анжелика украла меня у неё», — сказал Ревва.
В конфликте между двумя близкими людьми Ревва принял сторону своей жены Анжелики, хотя, по его собственным словам, пытался наладить отношения с матерью.
«Мы вот 20 лет вместе. И, к сожалению, отношения между ними все хуже и хуже. Это моя боль. То, что мама не принимает из-за каких-то своих мощных эго или еще чего-то мою семью… странно. К сожалению, она делает все возможное, чтобы я был несчастлив», — поделился певец.

«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене
«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене

Мечта Александра Реввы


Артист мечтает собрать всю свою большую семью за одним столом и хорошо провести время, наслаждаясь общением в кругу семьи.
«Мама же не вечная. Хочется обняться без обид, которые разрушают», — подчеркнул артист.
Однако певец добавил, что своей настоящей матерью он считает бабушку, которая искренне его любила.

Александр Ревва с супругой (фото: социальные сети)

Признания мамы певца


Женщина поделилась, что из-за проблем со здоровьем её заботят совершенно иные вещи. На днях пожилая женщина почувствовала себя плохо и слегла. Мама шоумена, проживающая в Сочи, упала и получила сотрясение мозга. Но Ревва к ней не приехал.

«Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны. У него своя семья. Он жене отдает все деньги, а она не дает нам», — рассказала «СтарХиту» Любовь Николаевна.

Читайте также:

«Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми

«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой
#семья
#певец
#звёзды
#отношения
#мама
#артист
#статьи
#шоу-бизнес