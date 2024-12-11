«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену

Певец Александр Ревва (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Александр Ревва много раз говорил о том, что его отношения с матерью далеки от идеала. Похоже, что разногласия между ними обострились, так как недавно актёр заявил, что женщина делает всё возможное, чтобы он чувствовал себя несчастным. Подробнее о том, что творится в семье знаменитости расскажет «Радио 1».
Александр Ревва так и не смог наладить отношения со своей матерью Любовью Рачеевой. Она одна воспитывала сына и очень его любила. Всё было хорошо до тех пор, пока на пути их семейного счастья не появилась другая женщина. С тех пор всё пошло крахом.
Любовь Николаевна призналась, что её невестка препятствует их общению и не позволяет видеться с внучками. Чтобы передать девочкам подарки, ей приходится покупать билеты на концерты Александра.
Артист мечтает собрать всю свою большую семью за одним столом и хорошо провести время, наслаждаясь общением в кругу семьи.
Женщина поделилась, что из-за проблем со здоровьем её заботят совершенно иные вещи. На днях пожилая женщина почувствовала себя плохо и слегла. Мама шоумена, проживающая в Сочи, упала и получила сотрясение мозга. Но Ревва к ней не приехал.
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Не приняла невестку
Александр Ревва так и не смог наладить отношения со своей матерью Любовью Рачеевой. Она одна воспитывала сына и очень его любила. Всё было хорошо до тех пор, пока на пути их семейного счастья не появилась другая женщина. С тех пор всё пошло крахом.
Любовь Николаевна призналась, что её невестка препятствует их общению и не позволяет видеться с внучками. Чтобы передать девочкам подарки, ей приходится покупать билеты на концерты Александра.
«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, Анжелика украла меня у неё», — сказал Ревва.В конфликте между двумя близкими людьми Ревва принял сторону своей жены Анжелики, хотя, по его собственным словам, пытался наладить отношения с матерью.
«Мы вот 20 лет вместе. И, к сожалению, отношения между ними все хуже и хуже. Это моя боль. То, что мама не принимает из-за каких-то своих мощных эго или еще чего-то мою семью… странно. К сожалению, она делает все возможное, чтобы я был несчастлив», — поделился певец.
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Мечта Александра Реввы
Артист мечтает собрать всю свою большую семью за одним столом и хорошо провести время, наслаждаясь общением в кругу семьи.
«Мама же не вечная. Хочется обняться без обид, которые разрушают», — подчеркнул артист.Однако певец добавил, что своей настоящей матерью он считает бабушку, которая искренне его любила.
Александр Ревва с супругой (фото: социальные сети)
Признания мамы певца
Женщина поделилась, что из-за проблем со здоровьем её заботят совершенно иные вещи. На днях пожилая женщина почувствовала себя плохо и слегла. Мама шоумена, проживающая в Сочи, упала и получила сотрясение мозга. Но Ревва к ней не приехал.
«Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны. У него своя семья. Он жене отдает все деньги, а она не дает нам», — рассказала «СтарХиту» Любовь Николаевна.
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Дайана Хусинова