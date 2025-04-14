«Расцеловал ей несколько раз руки»: Цекало сняли в ресторане вместе с молодой женой Эрвин на фоне слухов о разводе

Александр Цекало (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
На фоне слухов о расставании Александра Цекало с молодой супругой Дариной Эрвин появились подробности их совместной жизни. Очевидцы застали пару и раскрыли детали их отношений.
Продюсер уже много лет живёт в США вместе с молодой возлюбленной, которая когда-то стала причиной ссоры Цекало с друзьями. Напомним, его окружение не поддержало желание шоумена развестись с женой и переехать вместе с уроженкой Казахстана в другую страну. С тех пор о Цекало практически ничего не слышно, а в соцсетях он изредка появляется и то на странице у Эрвин. Однако в последнее время совместных фото нет совсем.
Этот факт, а также внезапная худоба художницы, спровоцировали слухи о её расставании с мужем. Однако очевидцы подтверждают, что пара всё ещё вместе.
Дарина Эрвин (фото: Instagram* @darina.ervin)
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*запрещен в РФ
Этот факт, а также внезапная худоба художницы, спровоцировали слухи о её расставании с мужем. Однако очевидцы подтверждают, что пара всё ещё вместе.
Дарина Эрвин (фото: Instagram* @darina.ervin)
«Сидели с ними в ресторане, он не сводил с неё глаз, прям видно, что влюблён в неё безумно, когда уходили, он расцеловал ей несколько раз руки, прежде чем она встала из-за стола. Обняв её за пояс, они ушли. Но подруги, которые сидели со мной, сказали, что часто их видят, и она всегда идёт отстраненно от него, как будто стесняется его», – сообщил один из очевидцев, слова которого приводит «Экспресс газета».Читайте также:
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*запрещен в РФ
Анастасия Чинкова