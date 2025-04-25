«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже

Лолита Милявская (Фото: Telegram/lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская рада, что ее бывший муж-шоумен Александр Цекало зарабатывает миллиарды, а еще она рассказала, с чего начинает свой день. Подробностями женщина поделилась на концерте «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ.
«Какой молодец! У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих мужей выбыл или, наоборот, попал в него», — заявила Милявская «Страстям».Знаменитости развелись 25 лет назад, но Милявская с иронией заявила, что следит за успехами бывшего. По информации журналистов, только за 2024 год Цекало заработал миллиард. Перед этим Лолита Милявская рассказала, каких мужчин она предпочитает.
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