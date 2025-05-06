Нарушила принципы и долго не могла забеременеть: Александре Ребенок 45 лет, как сейчас живет звезда «Глухаря»

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
6 мая Александре Ребенок исполняется 45 лет. За последние десять лет актриса успела зарекомендовать себя как одну из самых разноплановых артисток российского театра и кино. Однако в личной жизни Александра оказалась однолюбом: несмотря на намерение не связывать судьбу с коллегами, она вышла замуж за актера Алексея Верткова. Подробнее в материале «Радио 1».
Детство
Фамилию Ребенок Александра получила от отца — физика-математика, а тонкое чувство стиля ей привила мама, работавшая модельером-технологом в советское время. Этот вкус впоследствии помог будущей актрисе в работе на телевидении. Александра признается: в гардеробе она предпочитает сочетание винтажных вещей, масс-маркета и люксовых брендов, особенно ценя качественную обувь.
С детства Ребенок искала себя в искусстве: занималась рисованием, обучалась музыке и выступала в детском музыкальном театре. После окончания колледжа Галины Вишневской, несмотря на сложности с вокалом, она решила связать судьбу с театром и с третьей попытки поступила в легендарное «Щукинское училище».
Творчество
Творческий путь начался с работы на телевидении — Александра вела программы на каналах О2 и «Культура», а позже зрители увидели её в проектах MTV и «Муз-ТВ». Именно тогда судьба свела её с Михаилом Угаровым, который пригласил актрису в Театр.doc, ставший важной ступенью в её карьере.
Сегодня Ребенок — актриса МХТ имени Чехова, где неоднократно работала с режиссером Константином Богомоловым. Их творческий тандем, начавшийся с непростых репетиций, перерос в дружбу и глубокое взаимопонимание. Богомолов даже доверил Александре проведение своей свадьбы с Ксенией Собчак.
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Кинокарьера актрисы началась в нулевых, однако первые роли в сериалах вроде «Глухарь» или «Кулагин и партнеры» прошли почти незаметно. Переломным моментом стала роль в сериале Валерии Гай Германики «Школа», где Александра сыграла преподавателя физики. Этот проект принес ей первую широкую известность.
Ребенок сознательно избегала зацикливания на одном амплуа: следователь в «Методе Фрейда», художница в «Пока ночь не разлучит», частный детектив и психолог в «Содержанках». В работе с Богомоловым она особенно ценила стремление к творческому разнообразию и отказ от самоповторов.
Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Личная жизнь
Хотя Александра открыта на публике, свою личную жизнь она предпочитала не афишировать. Известно, что у нее был роман с виджеем MTV Михаилом Климовым, однако спустя несколько лет актриса появилась на светском мероприятии уже с другим мужчиной. Своего будущего мужа Алексея Верткова Ребенок встретила на съемках фильма «До свидания, мама!» в 2014 году. Их отношения быстро стали серьезными, несмотря на прежние убеждения актрисы не связываться с коллегами по профессии.
Путь к материнству для Александры был непростым: в течение полутора лет она не могла забеременеть. Помог остеопат, который обратил внимание на эмоциональные и физические зажимы актрисы. После курса лечения Александра вскоре узнала о своей беременности. В 2017 году у пары родился сын Ваня, а в 2020-м — дочь Вера.
Сейчас
Сегодня Ребенок успешно сочетает активную карьеру и семейную жизнь. Она признается, что с появлением детей изменилась сама, став более открытой и чуткой, и даже стала попечителем благотворительного фонда «Жизнь как чудо».
«Дети — наши главные учителя. Вместе с ними мы растем и меняемся», — говорит Александра.
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