Александра Стриженова рассказала подробности рождения седьмого ребенка

Александра Стриженова (фото: Instagram* @mommy_me_ya)
Александра Стриженова рассказала о рождении девочки. Внучка легендарного актера Олега Стриженова стала мамой в седьмой раз.
«Доченька! Наконец-то... Она не хотела. Мы ее заставили, ЭКС — нужно было принимать решение мгновенно, и врач решил, что день икс именно 5.05.25», — рассказала Стриженова в личном блоге.Блогер сообщила, что ее дочь родилась раньше срока и сейчас находится под присмотром врачей. Мама с малышкой отправлены в реанимацию. Стриженова рассматривала прерывание беременности из-за риска, что ребенок мог родиться с синдромом Дауна. Однако по результатам анализа диагноз не подтвердился. В ходе беременности Александра потеряла знаменитого дедушку. Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет. В то же время ее сын попал в больницу.
Это второй совместный ребенок Александры с ее нынешним мужем Павлом. Стриженова не стала озвучивать имя новорожденной, раскрыв лишь первую букву – «В».
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