Алина Загитова показала редкие фото с мамой, папой и младшей сестрой по важному поводу

Алина Загитова с мамой (Фото: Инстаграм* @azagitova)
Алина Загитова поздравила маму с днем рождения. В своем блоге 22-летняя фигуристка опубликовала семейные кадры.
На двух фотографиях Загитова запечатлена вместе с мамой, а на третьем снимке вся семья предстала в сборе.
Алина сидела за столиком в компании мамы и 17-летней сестры. Позади девушек стоял Ильназ Загитов.
Напомним, Алина Загитова родилась в Ижевске в семье хоккейного тренера и домохозяйки. Спортсменка не раз признавалась, что обязана своими успехами маме.
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*Запрещен в РФ
Алина сидела за столиком в компании мамы и 17-летней сестры. Позади девушек стоял Ильназ Загитов.
«С днем рождения, mom», — подписала публикацию фигуристка.
Напомним, Алина Загитова родилась в Ижевске в семье хоккейного тренера и домохозяйки. Спортсменка не раз признавалась, что обязана своими успехами маме.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова