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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Алина Загитова показала редкие фото с мамой, папой и младшей сестрой по важному поводу

Алина Загитова показала редкие фото с мамой, папой и младшей сестрой по важному поводу

Алина Загитова показала редкие фото с мамой, папой и младшей сестрой
Алина Загитова с мамой (Фото: Инстаграм* @azagitova)

Алина Загитова с мамой (Фото: Инстаграм* @azagitova)

Алина Загитова поздравила маму с днем рождения. В своем блоге 22-летняя фигуристка опубликовала семейные кадры.
На двух фотографиях Загитова запечатлена вместе с мамой, а на третьем снимке вся семья предстала в сборе.

Алина сидела за столиком в компании мамы и 17-летней сестры. Позади девушек стоял Ильназ Загитов.

«С днем рождения, mom», — подписала публикацию фигуристка.

Напомним, Алина Загитова родилась в Ижевске в семье хоккейного тренера и домохозяйки. Спортсменка не раз признавалась, что обязана своими успехами маме.

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*Запрещен в РФ
#семья
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#фигурное катание
Александра Стриженова рассказала подробности рождения седьмого ребенка
Блогер Александра Стриженова с новорожденной дочерью попали в реанимацию
06 мая 2025, 12:27

Александра Стриженова (фото: Instagram* @mommy_me_ya)

Александра Стриженова рассказала о рождении девочки. Внучка легендарного актера Олега Стриженова стала мамой в седьмой раз.

«Доченька! Наконец-то... Она не хотела. Мы ее заставили, ЭКС — нужно было принимать решение мгновенно, и врач решил, что день икс именно 5.05.25», — рассказала Стриженова в личном блоге.
Блогер сообщила, что ее дочь родилась раньше срока и сейчас находится под присмотром врачей. Мама с малышкой отправлены в реанимацию. Стриженова рассматривала прерывание беременности из-за риска, что ребенок мог родиться с синдромом Дауна. Однако по результатам анализа диагноз не подтвердился. В ходе беременности Александра потеряла знаменитого дедушку. Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет. В то же время ее сын попал в больницу.

Это второй совместный ребенок Александры с ее нынешним мужем Павлом. Стриженова не стала озвучивать имя новорожденной, раскрыв лишь первую букву – «В».

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#актёр
#блогер
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«Увижу ее — морду набью»: отец Жанны Фриске об обвинениях в пиаре на смерти дочери
Копылов пригрозил «набить морду» обвиняющим его в пиаре на смерти Жанны Фриске
06 мая 2025, 12:13

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Отец почившей певицы Жанны Фриске Владимир Копылов пригрозил «набить морду» журналистке Алене Жигаловой, которая заявила, что мужчина «делает деньги» на смерти дочери. Об этом пишет aif.ru.
«Я уже забыл все скандалы, но, если увижу ее — морду набью. Ребенок почти десять лет в могиле лежит, перестаньте», — сказал Копылов.
История началась после того, как в 2022 году Копылов организовал благотворительный вечер по случаю годовщины смерти исполнительницы песни «А я все летала». По словам очевидцев, вечер стал бизнес-проектом. Организаторы якобы просили денег за все. Была информация, что у Копылова и мужа сестры певицы произошел конфликт.

По словам Жигаловой, на благотворительном вечере продавали входные билеты, духи и рекламировали некие фирмы.

«Вы понимаете, до чего дошли эти люди в своем безумии, которые хотят заработать вообще со всего?» — говорила Жигалова.

Жанны Фриске не стало в 2015 году на 41-м году жизни в результате онкологии.

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Раскручивал, заводил романы и со скандалом расставался: какие тайны Гагариной, Наргиз, Темниковой и других раскрыл Макс Фадеев
06 мая 2025, 11:59

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* fadeevmaxim)

Максим Фадеев считается одной из знаковых фигур отечественного шоу-бизнеса. Благодаря ему страна узнала таких артистов, как Глюк’oZa, Линда, группа Serebro, Пьер Нарцисс, Катя Лель, Юлия Савичева и многих других. Но со временем отношения продюсера с большинством его воспитанников превратились в источник скандалов. Подробнее в материале «Радио 1».

Лейбл MALFA

В 2019 году Фадеев неожиданно объявил о разрыве контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Позже он признался, что устал быть «трамплином» для тех, кто лишь требовал от него новых песен, эфиров и гастролей, не воспринимая его ни как наставника, ни как друга. Ощущая себя использованным, Фадеев решил закрыть эту главу своей жизни и вернуться к своему главному увлечению — музыке. Однако обиды прошлого иногда дают о себе знать, и продюсер периодически в интервью или соцсетях рассказывает нелицеприятные детали о своих бывших подопечных, которые, впрочем, отвечают ему взаимностью.

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Наргиз

История с Наргиз завершилась в 2019 году, но взаимные упрёки продолжаются до сих пор. Певица утверждала, что ушла от Фадеева сама, обвинив его в том, что он использовал её лишь как источник дохода, контролируя каждую мелочь, включая её имидж. Она также заявила, что продюсер отдавал предпочтение продвижению Ольги Серябкиной. В ответ Фадеев обвинил Наргиз в склонности к скандалам и злоупотреблении алкоголем, а позже — в предательстве, когда та стала публично очернять Россию. После расторжения контракта Наргиз продолжает исполнять песни, на которые уже не имеет прав. Фадеев намерен бороться с этим в суде, что может серьёзно осложнить её и без того непростую карьеру за границей.

Наргиз Закирова (Фото: ВКонтакте/nargizzakirovaofficialgroup)

Линда

История успеха Линды тоже началась с Фадеева в 1993 году. Её раскрутку тогда оплачивал отец. Песня «Ворона» сделала Линду знаменитой, но после прекращения финансирования их пути разошлись. Певица утверждала, что продюсер бросил её, однако по другой версии — она сама подписала контракт с Universal Music. Долгое время Фадеев никак не комментировал её слова, но затем заявил, что утратил уважение к Линде за её ложные публичные обвинения и считал её лишь посредственной певицей, из которой сделал звезду.

Певица Линда (Фото: Телеграм/lindamusic)

Полина Гагарина

Победительница второго сезона «Фабрики звёзд» сразу после проекта отказалась продолжать сотрудничество с Фадеевым, назвав его «тяжёлым и опасным человеком». Продюсер, в свою очередь, позже утверждал, что победа должна была достаться не Гагариной, а Лене Терлеевой, но телеканал настоял на другом выборе. По словам певицы, Фадеев когда-то сделал ей недвусмысленное предложение, но после её отказа отношения остались нейтральными, без давления.

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Глюк’oZa

В конце 2023 года Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa», запретив Наталье Ионовой-Чистяковой использовать бренд, сделавший её знаменитой. По мнению продюсера, участие Ионовой в скандальной «голой вечеринке» окончательно разрушило ту детскую концепцию, на которой изначально строился проект. Фадеев также вспоминал, как первая встреча с Натальей была омрачена её тяжёлым алкогольным опьянением, и как ему пришлось помогать молодой артистке преодолевать вредные зависимости.

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

Лена Темникова

Бывшая участница Serebro, Лена Темникова, ушла из группы в 2014 году, уведомив об этом Фадеева письмом. Позднее она рассказывала о жёстком контроле со стороны продюсера и обвиняла его в диктатуре. Также звучали заявления о предполагаемом романе между Фадеевым и её коллегой Ольгой Серябкиной, что якобы стало причиной напряжённости. Однако сама Серябкина утверждала, что роман был у неё с Темниковой**. После ухода певицы Фадеев рассказал, что Темникова оправдывала свой уход болезнью, хотя вскоре активно участвовала в других проектах. Продюсер публично усомнился в её композиторских талантах, заявив, что она не владеет ни одним музыкальным инструментом.

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

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Актер Меньшиков прокомментировал свое увольнение из Театра имени Ермоловой
Актер Меньшиков вспомнил, что писал заявление об уходе из Театра имени Ермоловой
06 мая 2025, 11:41

Олег Меньшиков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Олег Меньшиков назвал первые четыре года на должности худрука Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой «ужасно сложными». Об этом он сообщил на шоу «5 Книг».
По мнению артиста, до этого он жил свободным человеком.

«У меня была своя антреприза, мне давали деньги, но я делал все, как хотел», — заявил он.

Меньшиков пояснил, что его не устраивало в работе театра порядка 80%, по этой причине он написал заявление об увольнении. Актер добавил, что причиной его негодования была атмосфера учреждения.

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#деньги
#актёр
#заявление
#театр
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Боярский рассказал о своем самочувствии после падения на сцене
Стало известно о самочувствии актера Михаила Боярского
06 мая 2025, 11:06

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии. Ранее был приостановлен спектакль с участием народного артиста РСФСР.
В середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. Артист был доставлен в больницу. Как отметил актер в интервью «Абзаца», он пока не восстановился полностью. Лечение продолжается в домашних условиях.

Боярский заявил, что намерен вернуться на сцену после полного выздоровления и разрешения от врачей. Показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором он исполняет роль, приостановлен до конца сезона.

Накануне стало известно, что Боярский построил дом. Об этом рассказал актер Иван Краско. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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