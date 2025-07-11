Алексей Воробьёв показал долгожданное свадебное фото
Алексей Воробьёв показал долгожданное свадебное фото.
Певец до сих пор избегает подробностей бракосочетания с Аидой Гарифуфуллиной, которая является его предполагаемой женой. 1 июня артист признался, что женат. Это произошло во время одного из корпоративов. При этом раскрыть личность супруги Алексей отказался.
Однако сегодня в его личном блоге появилась фотография мужской и женской руки с обручальными кольцами на фоне букета невесты.
«Счастье – это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», – подписал снимок Воробьёв.
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