11 июля 2025, 10:25

Алексей Воробьёв (фото: Instagram* @mr.alexsparrov)

Алексей Воробьёв показал долгожданное свадебное фото.





Певец до сих пор избегает подробностей бракосочетания с Аидой Гарифуфуллиной, которая является его предполагаемой женой. 1 июня артист признался, что женат. Это произошло во время одного из корпоративов. При этом раскрыть личность супруги Алексей отказался.



Однако сегодня в его личном блоге появилась фотография мужской и женской руки с обручальными кольцами на фоне букета невесты.





«Счастье – это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», – подписал снимок Воробьёв.

Фото: Instagram* @mr.alexsparrov

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