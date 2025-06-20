Алексея Воробьева с женой Аидой Гарифуллиной заметили на закрытом мероприятии ПМЭФ
Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина вместе появились на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ-2025.
На мероприятии присутствовали Анна Седокова, Полина Аскери, Зара, Яна Чурикова и другие знаменитости. Исполнитель порадовал зрителей своими хитами, а также представил собственную версию композиции «Feeling Good», передает VOICE.
Во время выступления Воробьева его супруга не сводила с него взгляда. Стоит отметить, что появление на ПМЭФ-2025 стало первым светским выходом для звездной пары.
*Запрещен в РФ
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