Алексея Воробьева с женой Аидой Гарифуллиной заметили на закрытом мероприятии ПМЭФ

Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной
Алексей Воробьев (фото: Instagram* / mr.alexsparrow)

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина вместе появились на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ-2025.



На мероприятии присутствовали Анна Седокова, Полина Аскери, Зара, Яна Чурикова и другие знаменитости. Исполнитель порадовал зрителей своими хитами, а также представил собственную версию композиции «Feeling Good», передает VOICE.

Во время выступления Воробьева его супруга не сводила с него взгляда. Стоит отметить, что появление на ПМЭФ-2025 стало первым светским выходом для звездной пары.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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