Алексей Воробьев, Давид Манукян, Сергей Городничий и другие знаменитости, которые сыграли свадьбу в 2025 году

01 июля 2025, 15:10

Сергей Городничий (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В этом году общественность уже успела удивиться череде неожиданных разводов среди знаменитостей, однако на фоне этих событий происходят и радостные изменения в личной жизни звезд. Среди медийных личностей все еще встречаются те, кто верит в возможность найти свою вторую половинку и готов сделать шаг к созданию семьи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Матвей Сафонов: Новый виток в жизни Давид Манукян: Роман с Марией Жадан Филипп Бегак: Третий брак и новая жизнь Петр Кислов: Снова влюблен Сергей Городничий: Новая глава любви Александр Устюгов: Тайная свадьба и медовый месяц Алексей Воробьев: Оперная дива в сердце певца

Матвей Сафонов: Новый виток в жизни

Матвей Сафонов (Фото: Instagram* @motya_39)



Давид Манукян: Роман с Марией Жадан

Давид Манукян (Фото: Instagram* @dava_m)



Филипп Бегак: Третий брак и новая жизнь

Филипп Бегак (Фото: Instagram* @_agentgirl_)



Петр Кислов: Снова влюблен

Петр Кислов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Сергей Городничий: Новая глава любви

Сергей Городничий (Фото: Instagram* @gorodnichiysd)





Александр Устюгов: Тайная свадьба и медовый месяц

Александр Устюгов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)



Алексей Воробьев: Оперная дива в сердце певца