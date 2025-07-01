Алексей Воробьев, Давид Манукян, Сергей Городничий и другие знаменитости, которые сыграли свадьбу в 2025 году
В этом году общественность уже успела удивиться череде неожиданных разводов среди знаменитостей, однако на фоне этих событий происходят и радостные изменения в личной жизни звезд. Среди медийных личностей все еще встречаются те, кто верит в возможность найти свою вторую половинку и готов сделать шаг к созданию семьи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Матвей Сафонов: Новый виток в жизниЭтот год стал настоящим испытанием для футболиста, который пережил бурные разбирательства с первой супругой и судебные тяжбы по поводу значительных алиментных обязательств. Однако теперь он готов к новой главе в своей жизни. Его избранницей стала актриса Марина Кондратюк, с которой они решили объединить свои судьбы в тайне от общественности, зарегистрировав брак в российском консульстве в Париже.
Давид Манукян: Роман с Марией ЖаданДавид Манукян долгое время ассоциировался в общественном сознании в первую очередь с Ольгой Бузовой. Их отношения были насыщены как бурными ссорами, так и примирениями, и казалось, что ставить точку в этой истории было бы преждевременно. Однако несколько лет назад Давид начал роман с певицей Марией Жадан, который также оказался полон взлетов и падений. В начале весны влюбленные решили узаконить свои отношения на скромной, но запоминающейся свадьбе, а вскоре после этого стали счастливыми родителями.
Филипп Бегак: Третий брак и новая жизньЖурналист и ведущий Филипп Бегак, представитель знаменитой творческой династии, удивил общественность своим неожиданным выбором. За его плечами уже два брака и взрослая дочь, но недавно он связал свою судьбу с Настей Ивлеевой. В конце весны молодожены арендовали роскошный дворец в Крыму, где устроили незабываемое мероприятие. По неизвестным причинам пара решила не приглашать родственников Бегака, однако новость о бракосочетании быстро стала популярной темой для обсуждения в обществе.
Петр Кислов: Снова влюбленПосле двух разводов актер Петр Кислов долгое время сохранял статус холостяка. Однако в этом году, к сорока трем годам, он решился нарушить свои правила, связав себя узами брака в третий раз. Избранницу Петра зовут Яной Зориной, ей чуть больше двадцати лет. Интересный момент: Кислов был преподавателем актерского мастерства у Зориной, и его не смутила разница в возрасте. Молодая супруга актера всего на шесть лет старше его сына. Счастливые супруги уже поселились в загородном доме и размышляют о расширении семьи.
Сергей Городничий: Новая глава любвиСвязать себя узами брака решил и звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий. Еще весной он сделал предложение своей девушке Валерии, а в конце июня пара устроила трогательную свадьбу. По одной из версий, совсем скоро молодую семью ждет еще одно важное событие — возможно, супруга подарит Сергею первенца.
Александр Устюгов: Тайная свадьба и медовый месяцОтношения Александра Устюгова и актрисы Аглаи Шиловской вызывают повышенный интерес у журналистов и публики с прошлого года. Долгое время пара не раскрывала информацию о своем общении, несмотря на многочисленные слухи и сплетни. Совсем недавно они тайно поженились, а затем провели медовый месяц в Таиланде. Для Аглаи это уже второй брак; ее первым мужем был Федор Воронцов. Устюгов же вступил в брак третий раз.
Алексей Воробьев: Оперная дива в сердце певцаСлухи о личной жизни певца и актера Алексея Воробьева ходили очень давно. Избранницей Алексея стала оперная певица Аида Гарифуллина. Почти месяц супруги скрывали изменившийся семейный статус, но теперь регулярно появляются вместе, а Воробьев даже начал носить обручальное кольцо.
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