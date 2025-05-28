Лолита раскрыла секрет своего похудения: «Мне никто не верит»

28 мая 2025, 11:44

Лолита Милявская обратилась к доктору и отказалась от алкоголя для похудения

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм* @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская обратилась к доктору и отказалась от алкоголя для похудения.





За последнее время исполнительница хита «На Титанике» сильно похудела. В отличие от некоторых знаменитостей, она не принимала таблетки, которые помогают контролировать голод. Помимо прочего, Милявская отказалась и от диет. Вместо этого она обратилась к нутрициологу, который помог ей составить рацион.





«Сколько бы я ни рассказывала, что волшебных пилюль не существует, мне никто не верит. А еще все спрашивают: на какой диете вы сидите? Диет в моей жизни никогда не было, только когда врач настаивал», — откровенничала Лолита в беседе с Kp.ru.

«Вес — дело наживное, он приходит и уходит», — выразила свое мнение Милявская.