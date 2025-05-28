Лолита раскрыла секрет своего похудения: «Мне никто не верит»
Лолита Милявская обратилась к доктору и отказалась от алкоголя для похудения
Певица Лолита Милявская обратилась к доктору и отказалась от алкоголя для похудения.
За последнее время исполнительница хита «На Титанике» сильно похудела. В отличие от некоторых знаменитостей, она не принимала таблетки, которые помогают контролировать голод. Помимо прочего, Милявская отказалась и от диет. Вместо этого она обратилась к нутрициологу, который помог ей составить рацион.
«Сколько бы я ни рассказывала, что волшебных пилюль не существует, мне никто не верит. А еще все спрашивают: на какой диете вы сидите? Диет в моей жизни никогда не было, только когда врач настаивал», — откровенничала Лолита в беседе с Kp.ru.
В итоге артистка отказалась от спиртного и соли, и лишние килограммы ушли. Со слов певицы, главное — не красивое тело, а хорошее самочувствие.
«Вес — дело наживное, он приходит и уходит», — выразила свое мнение Милявская.
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