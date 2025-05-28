«Раб своего образа»: Иосиф Пригожин пожалел Филиппа Киркорова, получившего ожог на концерте
Иосиф Пригожин публично пожалел Филиппа Киркорова, получившего ожог на концерте
Иосиф Пригожин прокомментировал госпитализацию Филиппа Киркорова, получившего ожог во время концерта. В эфире шоу «Сплетни» он назвал поп-короля «рабом сцены и своего образа».
«Не все артисты готовы жертвовать собой. Вот у Филиппа есть одна черта: он раб своей профессии. Он раб сцены, своего имиджа, образа. У артиста вообще очень сложная судьба. Ему всегда нужно угодить, чтобы публика была довольна. Но они не всегда понимают, сколько труда за этим стоит», — заявил продюсер.Также он раскрыл, что знает эстрадного певца около 37 лет — с 1988 года, и вдобавок подчеркнул, что хорошо к нему относится.
Напомним, Филипп Киркоров находится в столичной клинике после несчастного случая на сцене. За его спиной вспыхнул фейерверк, имитирующий огненные крылья. Однако в какой-то момент искры полетели в артиста и начали обжигать его. У него диагностировали частичный некроз кожи.
*Запрещен в РФ