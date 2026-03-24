Алла Пугачева и Максим Галкин* в страхе избавляются от недвижимости
Максим Галкин* и Алла Пугачева решили оформить по 1/6 доли в подмосковной усадьбе в деревне Грязь на своих детей — 12-летних Гарри и Лизу. Об этом пишет Mash.
Как утверждает телеграм-канал, такое решение связывается с тем, что супругам до сих пор не удалось продать недвижимость, а переоформить все имущество на певицу затруднительно без личного присутствия артиста. Источник сообщает, что замок в Подмосковье так и не нашел покупателя, после чего дети пары стали его совладельцами. По данным публикации, это сделали в том числе для того, чтобы сохранить дом.
Сейчас, говорится в посте СМИ, Гарри и Лиза живут с родителями на Кипре, где учатся и проводят время с няней. Также сообщается, что примадонна и Галкин* регулярно оплачивают налоги и коммунальные услуги, и на текущий момент задолженностей за ними не числится.
После отъезда из России Алла Пугачева предпринимала попытки продать замок. Изначально стоимость объекта оценивалась более чем в миллиард рублей. Отмечается, что испонительница даже приезжала в Россию для решения вопроса о продаже, однако подходящего покупателя найти не удалось.
*Признан иноагентом в РФ