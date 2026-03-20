«Она была рядом»: Волочкова рассказала, как ее поддержала Пугачева

20 марта 2026, 09:50

Волочкова рассказала, как ее поддерживала Пугачева после операции на сустав

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова раскрыла подробности своего недавнего пребывания в Германии, а также рассказала, кто поддерживал ее в трудный момент. Ее слова приводит «СтарХит».





Артистка лечилась в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там ей сделали операцию по пересадке сустава. По отзывам, больница не высшего класса, а пациенты жаловались на недобросовестных врачей и скудное питание. Однако сама балерина уверяет, что доктора были «лучшими из лучших», а лечение ей обошлось в миллионы рублей.



Среди тех, кто поддержал «Королеву шпагатов» на расстоянии, оказалась Алла Пугачева. По словам танцовщицы, что Примадонна сразу связалась с ней после операции и постоянно приободряла звонками и сообщениями.

«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком <…>Когда я Алле Борисовне сообщила, что уже вышла на сцену, хотя и месяца не прошло после моей операции, она мне сказала: «Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя». И в этом мы с ней похожи», — поделилась бывшая прима Большого театра.