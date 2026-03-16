Алла Пугачёва присматривает жильё в Болгарии за 48 миллионов после ударов по Кипру
Алла Пугачёва рассматривает возможность переезда с Кипра в Болгарию на постоянное место жительства, сообщает НТВ.
Певица с семьёй покинула Россию более четырёх лет назад и с тех пор сменила уже несколько стран. Последние годы её основным пристанищем был Кипр: сначала она с мужем Максимом Галкиным* и детьми жила в небоскрёбе в Лимассоле, затем перебралась в элитный посёлок на побережье, нередко публикуя в соцсетях кадры красивого двухэтажного особняка.
Однако спокойную жизнь нарушило соседство с британской авиабазой «Акротири», которая стала мишенью ударов в ходе ближневосточного конфликта. Вилла звездной пары уже выстувлена на продажу и сдаётся в аренду за 1,4 миллиона рублей в месяц — дом с узнаваемым интерьером можно найти на сайтах недвижимости.
По информации источника программы НТВ «Новые русские сенсации», новым убежищем артистки может стать Болгария – для неё подыскивают коттедж стоимостью около 48 миллионов рублей. Также в качестве возможных вариантов рассматриваются Ереван и Юрмала, где Пугачёва часто бывает. Благодаря европейскому паспорту певица может свободно перемещаться между странами.
Несмотря на слухи о скором переезже, в настоящий момент Пугачёва остается на Кипре. Недавно ее вместе с супругом заметили гуляющей на улице, местная жительница выложила фото в своих соцсетях. В руках у звезды была трость, но, судя по кадру, артистка была в хорошем настроении и улыбалась.
Ранее певец Шура вступился за Пугачёву, отвечая на вопрос о возможном возвращении артистки в РФ. Напомним, что последний раз она приезжала в Москву в 2023 году для решения личных вопросов.
Читайте также: