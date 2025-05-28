Алсу заработает на выступлении с симфоническим оркестром больше 15 миллионов рублей
Певица Алсу заработает на концерте с симфоническим оркестром больше 15 миллионов рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительница хита «Зимний сон» сообщила о продаже билетов на свое выступление в Сочи в июле. Вместе с певицей на сцене появится настоящий симфонический оркестр. За наиболее бюджетные билеты фанатам Алсу придется заплатить три тысячи рублей, а самые дорогие обойдутся в двенадцать тысяч.
Отмечалось, что при полной посадке организаторы концерта получат за концерт артистки более 15 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Певица МакSим (Марина Максимова) не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера 10-летней дочки под песню «Ожившая кукла». 2,5 месяца назад исполнительнице хита «Знаешь ли ты» предложили на безвозмездной основе выступить в честь Дня защиты детей.
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