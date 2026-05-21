Алёна Апина требует миллионы от создателей «Слова пацана» из-за песни

Алёна Апина

Алёна Апина подала иск против создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за использования её песни «Не забывай» без официального разрешения правообладателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



После претензий со стороны артистки композицию оперативно убрали из эпизода. Вместо трека в сцене теперь звучат фоновые разговоры и шумы — вероятно, чтобы избежать дальнейших юридических проблем.

Как рассказала адвокат Ольга Власова, по российскому законодательству певица действительно может рассчитывать на серьёзную компенсацию.

«Согласно Гражданскому кодексу, тот, кто нарушил авторские и смежные права, обязан выплатить компенсацию и возместить убытки. Размер определяет суд — обычно сумма составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей», — пояснила юрист.
Также, по словам адвоката, Алёна Апина вправе потребовать выплату в двукратном размере стоимости лицензии на использование композиции.

Если же нарушение признают грубым или неоднократным, для ответственных лиц могут наступить и более серьёзные последствия — вплоть до исправительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

