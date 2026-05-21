Звезда «Игры престолов» призналась, что мечтает о детях после тяжёлых болезней
Эмилия Кларк впервые откровенно рассказала о своём репродуктивном здоровье и призналась, что несколько лет назад решилась на заморозку яйцеклеток.
В интервью газете The Times актриса объяснила, что прошла процедуру криоконсервации в 35 лет и считает такой шаг абсолютно нормальным для современных женщин.
На решение Эмилии Кларк сильно повлияли тяжёлые испытания, которые ей пришлось пережить в молодости. В возрасте около 20 лет звезда «Игры престолов» перенесла два разрыва аневризмы головного мозга и несколько сложных операций. Позже актриса также потеряла отца, умершего от рака.
По словам Кларк, после долгой борьбы за здоровье она решила заранее позаботиться о будущем материнстве.
«Да, я хочу детей. Но насчёт брака я не уверена», — призналась актриса.Ранее Эмилия Кларк уже рассказывала, что последствия перенесённых операций серьёзно изменили её отношение к жизни и научили ценить время, здоровье и близких людей.