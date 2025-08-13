Достижения.рф

Алёна Шишкова высказалась о Валентине Ивановой и новорождённой дочери Тимати

Алёна Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

Недавно Тимати и Валентина Иванова объявили, что стали родителями. Как выяснилось, с малышкой Эммой уже познакомилась и Алёна Шишкова, бывшая возлюбленная музыканта и мама его старшей дочери Алисы.



В своем блоге модель поделилась впечатлениями от встречи с новорожденной.

«Она чудо! Она родилась второго числа, увидела я ее на днях только», — написала Шишкова.

Алёна также рассказала о своих отношениях с Валентиной, девушкой рэпера. Она отметила, что относится к Ивановой с теплотой и приняла Эмму с любовью.

Напомним, теперь у Тимати трое детей: дочь Алиса от Алёны Шишковой, сын Ратмир от Анастасии Решетовой и дочь Эмма от модели Валентины Ивановой.

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

