Алёна Шишкова высказалась о Валентине Ивановой и новорождённой дочери Тимати

13 августа 2025, 18:26

Алёна Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

Недавно Тимати и Валентина Иванова объявили, что стали родителями. Как выяснилось, с малышкой Эммой уже познакомилась и Алёна Шишкова, бывшая возлюбленная музыканта и мама его старшей дочери Алисы.





В своем блоге модель поделилась впечатлениями от встречи с новорожденной.





«Она чудо! Она родилась второго числа, увидела я ее на днях только», — написала Шишкова.