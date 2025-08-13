Алёна Шишкова высказалась о Валентине Ивановой и новорождённой дочери Тимати
Недавно Тимати и Валентина Иванова объявили, что стали родителями. Как выяснилось, с малышкой Эммой уже познакомилась и Алёна Шишкова, бывшая возлюбленная музыканта и мама его старшей дочери Алисы.
В своем блоге модель поделилась впечатлениями от встречи с новорожденной.
«Она чудо! Она родилась второго числа, увидела я ее на днях только», — написала Шишкова.
Алёна также рассказала о своих отношениях с Валентиной, девушкой рэпера. Она отметила, что относится к Ивановой с теплотой и приняла Эмму с любовью.
Напомним, теперь у Тимати трое детей: дочь Алиса от Алёны Шишковой, сын Ратмир от Анастасии Решетовой и дочь Эмма от модели Валентины Ивановой.
*Запрещен в РФ