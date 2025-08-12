Валентина Иванова родила дочь Эмму и поблагодарила Тимати за поддержку
Валентина Иванова родила дочь Эмму 2 августа в элитной столичной клинике и опубликовала трогательное обращение к Тимати, назвав его своей опорой во время беременности.
Модель в личном блоге написала:
«Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты — моя опора и поддержка во время беременности».Девочка получила имя Эмма Юнусова — для 41-летнего рэпера это третий ребенок (после дочери Алисы от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой).
При родах присутствовала мать Тимати — Симона Черноморская, которая лично перерезала пуповину внучки, опубликовав фото из родзала с подписью:
«Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой!».
Пара встречается около трёх лет. При этом на фото с выписки у нее замечено кольцо на безымянном пальце, что породило слухи о тайной свадьбе.
