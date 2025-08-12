Валентина Иванова родила дочь Эмму и поблагодарила Тимати за поддержку

12 августа 2025, 05:53

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Instagram* @Timatiofficial)

Валентина Иванова родила дочь Эмму 2 августа в элитной столичной клинике и опубликовала трогательное обращение к Тимати, назвав его своей опорой во время беременности.





Модель в личном блоге написала:





«Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты — моя опора и поддержка во время беременности».



«Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой!».