Достижения.рф

Валентина Иванова родила дочь Эмму и поблагодарила Тимати за поддержку

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Instagram* @Timatiofficial)

Валентина Иванова родила дочь Эмму 2 августа в элитной столичной клинике и опубликовала трогательное обращение к Тимати, назвав его своей опорой во время беременности.



Модель в личном блоге написала:

«Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты — моя опора и поддержка во время беременности».
Девочка получила имя Эмма Юнусова — для 41-летнего рэпера это третий ребенок (после дочери Алисы от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой).

При родах присутствовала мать Тимати — Симона Черноморская, которая лично перерезала пуповину внучки, опубликовав фото из родзала с подписью:

«Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой!».

Пара встречается около трёх лет. При этом на фото с выписки у нее замечено кольцо на безымянном пальце, что породило слухи о тайной свадьбе.

* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0