«Смогла пережить»: Мать Тимати перерезала пуповину невестки во время родов
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова приняла участие в родах невестки Валентины Ивановой и лично перерезала пуповину новорожденной дочери пары. Позже она опубликовала в своём блоге трогательные кадры из роддома и поздравила молодую маму с появлением на свет малышки по имени Эмма.
В своем эмоциональном посте Симона выразила благодарность за возможность вновь пережить волнующие моменты рождения ребёнка.
«Обожаю писать посты благодарности! Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестрёнка, а у меня третий внук! Спасибо маме и папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!» — сообщила Симона.Помимо этого, она выразила восхищение стойкостью Валентины.
«Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой! Ты умница и точно будешь прекрасной мамой!» — добавила Юнусова.Симона пожелала каждой женщине испытать ту всепоглощающую любовь, которая наполняет сердце в момент, когда впервые берешь на руки своего ребёнка.
