«Смогла пережить»: Мать Тимати перерезала пуповину невестки во время родов

11 августа 2025, 17:45

Мать рэпера Тимати рассказала, что восхищается выдержкой невестки

Симона Юнусова (Фото: Instagram* @simona280)

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова приняла участие в родах невестки Валентины Ивановой и лично перерезала пуповину новорожденной дочери пары. Позже она опубликовала в своём блоге трогательные кадры из роддома и поздравила молодую маму с появлением на свет малышки по имени Эмма.





В своем эмоциональном посте Симона выразила благодарность за возможность вновь пережить волнующие моменты рождения ребёнка.

«Обожаю писать посты благодарности! Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестрёнка, а у меня третий внук! Спасибо маме и папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!» — сообщила Симона.

«Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой! Ты умница и точно будешь прекрасной мамой!» — добавила Юнусова.