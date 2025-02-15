Американская активистка Эшли Сен-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска

Александра Урсуляк — российская актриса, которая стала известной благодаря своим ролям в театре и кино. В частности, она сыграла Светлану Леонову в фильме «Время первых», а также исполнила главную роль Алисы в фильме «Хорошая жена». В фильме «Нераскрытый талант-2» она предстала перед зрителями в образе Марины Майской. Артистка является дочерью Сергея Урсуляка, режиссёра, который снял множество успешных кинокартин.