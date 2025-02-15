Американская активистка Эшли Сен-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска

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26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила в соцсети X, что родила ребенка от 53-летнего миллиардера Илона Маска. Если родство бизнесмена и младенца подтвердится, то это будет 13-й наследник Маска.
По словам Сент-Клер, ребенка она родила пять месяцев назад.
Сент-Клер добавила, что сделает все необходимое, чтобы ребенок рос в безопасном окружении. Она также обратилась к СМИ с просьбой уважать тайну личной жизни.
Примечательно, что Маск и Сент-Клэр давно вели флиртующие переписки в соцсетях. Несколько лет назад девушка вдруг объявила, что больше не принимает противозачаточные средства, после чего миллиардер ее поддержал.
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«Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала девушка.
Сент-Клер добавила, что сделает все необходимое, чтобы ребенок рос в безопасном окружении. Она также обратилась к СМИ с просьбой уважать тайну личной жизни.
Примечательно, что Маск и Сент-Клэр давно вели флиртующие переписки в соцсетях. Несколько лет назад девушка вдруг объявила, что больше не принимает противозачаточные средства, после чего миллиардер ее поддержал.
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Екатерина Коршунова