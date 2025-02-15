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Американская активистка Эшли Сен-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила в соцсети X, что родила ребенка от 53-летнего миллиардера Илона Маска. Если родство бизнесмена и младенца подтвердится, то это будет 13-й наследник Маска.
По словам Сент-Клер, ребенка она родила пять месяцев назад.

«Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала девушка.

Сент-Клер добавила, что сделает все необходимое, чтобы ребенок рос в безопасном окружении. Она также обратилась к СМИ с просьбой уважать тайну личной жизни.

Примечательно, что Маск и Сент-Клэр давно вели флиртующие переписки в соцсетях. Несколько лет назад девушка вдруг объявила, что больше не принимает противозачаточные средства, после чего миллиардер ее поддержал.

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15 февраля 2025, 15:08

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Ксению Бородину возмутила реакция пользователей на новое видео Ирины Шейк. В коротком ролике 39-летняя супермодель показала содержимое своей сумки.
Уточняется, что интернет-пользователей заинтересовали не витамины и накладные волосы, которые модель всегда носит с собой, а якобы изменившаяся — и не в лучшую сторону — внешность Ирины. В своем Telegram-канале Ксения опубликовала гневное послание, адресованное всем диванным критикам.

«Комментаторы раскритиковали ее за морщины, главный токсичный коммент "Время не щадит даже моделей". А модели, что, бессмертные? Время идет, и оно меняет нас всех — это нормально, а тыкать в это людей — ненормально. Самое ужасное, что женщины унижают женщин, культивируя "идеальность" вместо поддержки. Так и хочется спросить, а судьи кто?? Или у нас все идеальные и нестареющие? Что думаете?», — подписала публикацию телеведущая.

Аудитория Бородиной полностью разделила ее негодование и одарила ​Шейк многочисленными комплиментами.

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Муж изменял и проигрывал в казино: как живет Александра Урсуляк и почему отказывается от ролей в фильмах своего отца
15 февраля 2025, 15:07

Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)

Александра Урсуляк — российская актриса, которая стала известной благодаря своим ролям в театре и кино. В частности, она сыграла Светлану Леонову в фильме «Время первых», а также исполнила главную роль Алисы в фильме «Хорошая жена». В фильме «Нераскрытый талант-2» она предстала перед зрителями в образе Марины Майской. Артистка является дочерью Сергея Урсуляка, режиссёра, который снял множество успешных кинокартин.
О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)

Александра Урсуляк появилась на свет 21 февраля 1983 года в столице России. Она родилась в семье, где оба родителя были связаны с миром искусства: отец — режиссёр Сергей Урсуляк, мать — актриса Галина Надирли. Несмотря на это, они стремились оградить дочь от закулисной суеты, воспитывая её в обычной среде. В детстве Александра училась в общеобразовательной школе, занималась музыкой и танцами, а также участвовала в ансамбле народной песни «Обереги», где работала её мать.

В подростковом возрасте Александра столкнулась с трудностями: девушка не проявляла интереса к учёбе, в результате чего её исключили, и она пошла в школу для трудных подростков. Там её поведение было далеким от учебы: она пила пиво, курила и пропадала всеми вечерами на улице.

Тогда на помощь пришла бабушка, опытный педагог, которая забрала внучку к себе в Бирюлёво и помогла к 11 классу подтянуть знания.

Первые шаги на пути к славе


Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)

Первые шаги Александры Урсуляк в актёрской профессии начались в 2000 году, когда она поступила в Школу-студию МХАТ. Здесь её обучали выдающиеся педагоги, такие как Роман Козак, Дмитрий Брусникин и Алла Покровская, которые заложили основы её актёрского мастерства.

На третьем курсе Александра получила свою первую театральную роль — Джульетты в спектакле театра имени А. С. Пушкина. Эта работа оказалась настолько впечатляющей, что режиссёр предложил ей исполнить эту же роль в полноценной постановке, что стало важным шагом на её пути к признанию.

В 2003 году, после окончания Школы-студии МХАТ, Урсуляк дебютировала в кино, сыграв роль дочери начальника вокзала Ларисы в сериале «Вокзал», снятом режиссёром Андреем Кавуном. Этот опыт открыл для неё новые горизонты в киноиндустрии.

Следующей важной работой в карьере Александры стала роль в мелодраме «Дурная кровь». В этом фильме она исполнила роль Марии, которая неожиданно получила наследство. На съёмочной площадке Александра работала с известными актёрами, среди которых были Павел Прилучный и Роман Курцын.

Александра получала предложения о съёмках от своего отца, режиссёра Сергея Урсуляка, и даже сыграла в его сериале «Ненастье». Однако более Урсуляк не хочет сниматься в проектах своего отца из-за волнения и большой ответственности перед родителем.

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Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

Личная жизнь


Александра Урсуляк с детьми (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)

Первым мужем Александры стал актёр Александр Голубев. Их знакомство произошло на съёмочной площадке сериала «Полный вперёд», и уже через пару недель они решили начать совместную жизнь. В 2005 году супруги официально оформили свои отношения, и в том же году у них появилась на свет первая дочь, которую они назвали Анна. А в 2009 году в семье произошло еще пополнение — родилась дочка Анастасия.

Несмотря на крепкие чувства и хорошие отношения, их брак не выдержал испытания временем и распался. Супруги не разглашали подробности своего расставания, но поклонники предполагали, что Александр Голубев мог быть неверен своей жене, а также то, что он играл и часто проигрывал в казино.

Спустя время после расторжения брака Александра познакомилась с музыкантом Андреем Розендентом. Их роман стремительно набирал обороты, и в 2017 году у пары родился сын Владимир. Несмотря на то, что пара уже давно вместе и счастлива, они не спешат расписываться и устраивать пышную свадьбу, предпочитая наслаждаться настоящим моментом и семейным счастьем.


Урсуляк сейчас


Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)

Многодетная мама Урсуляк в настоящее время продолжает успешную актерскую карьеру. В 2025 году, 31 января, на XXIII церемонии вручения премии «Золотой орёл» актриса была удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Смотри на меня!».

Актриса также задействована в съёмках сериала «Спойлер», который находится в производстве с 2025 года. Кроме того, актриса задействована в театральном проекте «Хорошие песни», который стартует в марте 2025 года. Этот спектакль включает 15 песен о любви, переплетающихся с личными монологами Александры. Премьера состоится в Карелии: 19 марта спектакль будет показан в Костомукше на сцене Культурно-спортивного центра «Дружба», а 21 марта — в Музыкальном театре в Петрозаводске. Также в производстве находится сериал «Арсеньев», который представляет собой драму, основанную на биографических и приключенческих элементах.

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Николаев требует свыше миллиона рублей с продавцов за фразу «Выпьем за любовь»
15 февраля 2025, 14:47

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Игорь Николаев требует свыше миллиона рублей за фразу из своей песни «Выпьем за любовь».
Как пишет SHOT, исполнитель за последнее время фигурировал уже в двух исках по защите интеллектуальных прав. Речь идет о суммах в 800 и 250 тысяч рублей. Известно, что в сети осуществляется продажа товаров со знаменитой фразой.

У певца есть права на указанную строчку, а также на фразу «Дельфин и русалка».

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев купил себе новую квартиру в Арабских Эмиратах, продав как минимум одну квартиру в США. По разным данным, вторую недвижимость в Штатах Николаев мог подарить дочери или тоже продать.

Перед этим стало известно, как сейчас живет актер Алексей Макаров.

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Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров
15 февраля 2025, 14:05

Алексей Макаров (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Сын народной артистки РФ Любови Полищук актер Алексей Макаров прославился благодаря ролям в картинах «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики», «День выборов».
О том, в каких проектах сейчас задействован артист и что известно о его личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Алексей Макаров — сын Любови Полищук: детство и юность актера


Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в семье актеров Любови Полищук и Валерия Макарова. Примечательно, что в свидетельстве о рождении и иных документах артиста указана дата появления на свет 15 апреля 1972 года.

Семья Макарова и Полищук прославилась еще в Омске. Вскоре паре предложили работу в Москве. В 1968 году супруги выступили на сцене Кремлевского дворца съездов, что считалось большой удачей. Позднее артисты вернулись на малую родину, где продолжили творческую карьеру. Здесь и родился их первенец.

Алексей Макаров крайний справа (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

С малых лет Алексей наблюдал за карьерой своих родителей: мальчика регулярно брали на гастроли. Однако спустя время Любовь Полищук развелась с отцом Алексея Макарова, когда наследнику было четыре года. Что послужило основной причиной расставания супружеской пары, неизвестно. По словах близких друзей экс-супругов, карьера Полищук пошла в гору, тогда как Макарова никуда не приглашали из-за его пристрастия к алкоголю.

С первого по шестой класс Алексей Макаров учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была большая обида на родителей. По мнению актера, большинство комплексов, которые повлияли на его дальнейшую личную жизнь, появилось именно в то время. В период, когда мальчик жил в интернате, Любовь Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля. В 13 лет по настоянию отчима Алексея забрали из интерната. В 1984 году в семье родилась девочка Мариэтта, о которой брат с удовольствием заботился.

Алексей Макаров с сестрой (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

Алексей рассказывал, что он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто разговаривала с сыном на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

После восьмого класса Макаров подал документы в ПТУ. Молодой человек решил стать краснодеревщиком. Отчим и мама не поддержали его решение. Сергей Цигаль настоял, чтобы Алексей окончил все 10 классов, а потом получил высшее образование.

Начало карьеры Алексея Макарова


После окончания школы Макаров решил стать актером. Поступить в ГИТИС с первого раза ему не удалось. Поэтому трудовая биография молодого человека началась с продавца билетов, грузчика и даже пожарного. Со второй попытки Алексей все же поступил в ГИТИС на курс Павла Хомского.

В начале карьеры будущий артист работал в Театре имени Моссовета. Правда за восемь лет ему повезло сыграть только одну заметную роль: в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда» он перевоплотился в царя Ирода. Затем актер ушел из театра.

Лучшие роли Макарова в кино: фильмы и сериалы


Мир кино принял сына Любови Полищук более радушно чем театр. Впервые на экране Алексей Макаров появился в эпизодической роли в мини-сериале «На углу, у Патриарших».

В 1999 году актер сыграл в драме «Ворошиловский стрелок». Фильм Станислава Говорухина стал культовым, а его название — нарицательным. Спустя год Макаров вместе с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным, Юрием Колокольниковым вошел в каст военной драмы «В августе 44-го».

Настоящий успех пришел к артисту после выхода боевика «Личный номер», где Алексей исполнил роль героического майора спецслужб Смолина. Фильм появился на экранах в 2004 году и превратил Макарова в звезду. Некоторые поклонники даже назвали его российским Брюсом Уиллисом.

Алексей Макаров (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

В 2006-м он снялся еще в одном рейтинговой проекте — сериале «Офицеры», который в период премьеры на Первом канале возглавил топ-100 наиболее популярных среди россиян ТВ-программ по версии TNS Gallup Media.

Стоит отметить, что в фильмографии Алексея есть не только боевики. «Требуется няня» — семейная мелодрама. По словам артиста, он буквально ухватился за роль в ней, поскольку устал от бесконечных остросюжетных лент.

В фильмографии актера насчитывается более 50 работ. В 2022 году Макаров снялся в мини-сериале «Тот мужчина, та женщина», а в 2023 — в сериале «Актрисы».

1 января 2025 года на экраны вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего» с участием актера.


Личная жизнь и романы Алексея Макарова


Первой женой Алексея Макарова стала журналистка Мария Сперанская. Супруга была старше мужчины на десять лет. Вместе они прожили три года.

Вскоре актер начал отношения с артисткой балета Ольгой Силаенковой. Спустя полтора года Макаров бросил ее ради другой женщины — актрисы Екатерины Семеновой, но и этот роман не продлился долго.

Отношения артиста с Анастасией Макеевой принесли Макарову нехорошую славу. До сих пор на слуху общественности громкий скандал, который разгорелся из-за рукоприкладства Макарова по отношению к актрисе. Позднее в программе «Судьба человека» Макеева упомянула об этом случае, который произошел на виду у съемочной группы во время работы пары над фильмом в Тунисе. Анастасии пришлось покинуть проект и разорвать отношения с артистом.

Актриса Виктория Богатырева успела в короткий период совместной жизни с Макаровым родить ему дочь Варю. Но и этот союз тоже вскоре разрушился.

В 2011 году Мария Миронова и Алексей Макаров поженились. Но счастье длилось недолго — пара разошлась в 2013-м. Причиной расставания послужила ревность актера.

Далее избранницей Макарова стала личность не медийная — бывший бортпроводник, а ныне репетитор иностранных языков Полина, которая младше супруга на 23 года. ﻿Влюбленные поженились тайно еще в 2022 году, а о новом статусе артист рассказал в передаче «Ты не поверишь!» весной 2023-го.

Алексей Макаров с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины. И брак с ней повлиял также на мой внешний вид, поэтому спасибо за комплименты», — рассказал Алексей.

Пристрастие Макарова к алкоголю


В одном из интервью Алексей Макаров признался, что длительное время злоупотреблял алкоголем, а также скандалил с близкими. Спустя время он переосмыслил свою жизнь.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

Алексей Макаров сейчас: что известно об актере и его планах на 2025 год


Сегодня Алексей Макаров продолжает появляться на сцене театра и кино. Актер задействован в следующих спектаклях: «В Бореньке чего-то нет», «Доктор знает всё», «Стань счастливой!» и других.

Недавно на экраны вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего» с участием артиста.

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