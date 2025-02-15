«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)
Ксению Бородину возмутила реакция пользователей на новое видео Ирины Шейк. В коротком ролике 39-летняя супермодель показала содержимое своей сумки.
Уточняется, что интернет-пользователей заинтересовали не витамины и накладные волосы, которые модель всегда носит с собой, а якобы изменившаяся — и не в лучшую сторону — внешность Ирины. В своем Telegram-канале Ксения опубликовала гневное послание, адресованное всем диванным критикам.
Аудитория Бородиной полностью разделила ее негодование и одарила Шейк многочисленными комплиментами.
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«Комментаторы раскритиковали ее за морщины, главный токсичный коммент "Время не щадит даже моделей". А модели, что, бессмертные? Время идет, и оно меняет нас всех — это нормально, а тыкать в это людей — ненормально. Самое ужасное, что женщины унижают женщин, культивируя "идеальность" вместо поддержки. Так и хочется спросить, а судьи кто?? Или у нас все идеальные и нестареющие? Что думаете?», — подписала публикацию телеведущая.
Аудитория Бородиной полностью разделила ее негодование и одарила Шейк многочисленными комплиментами.
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Екатерина Коршунова