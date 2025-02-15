Муж изменял и проигрывал в казино: как живет Александра Урсуляк и почему отказывается от ролей в фильмах своего отца

Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Александра Урсуляк — российская актриса, которая стала известной благодаря своим ролям в театре и кино. В частности, она сыграла Светлану Леонову в фильме «Время первых», а также исполнила главную роль Алисы в фильме «Хорошая жена». В фильме «Нераскрытый талант-2» она предстала перед зрителями в образе Марины Майской. Артистка является дочерью Сергея Урсуляка, режиссёра, который снял множество успешных кинокартин.
О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Александра Урсуляк появилась на свет 21 февраля 1983 года в столице России. Она родилась в семье, где оба родителя были связаны с миром искусства: отец — режиссёр Сергей Урсуляк, мать — актриса Галина Надирли. Несмотря на это, они стремились оградить дочь от закулисной суеты, воспитывая её в обычной среде. В детстве Александра училась в общеобразовательной школе, занималась музыкой и танцами, а также участвовала в ансамбле народной песни «Обереги», где работала её мать.
В подростковом возрасте Александра столкнулась с трудностями: девушка не проявляла интереса к учёбе, в результате чего её исключили, и она пошла в школу для трудных подростков. Там её поведение было далеким от учебы: она пила пиво, курила и пропадала всеми вечерами на улице.
Тогда на помощь пришла бабушка, опытный педагог, которая забрала внучку к себе в Бирюлёво и помогла к 11 классу подтянуть знания.
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Первые шаги Александры Урсуляк в актёрской профессии начались в 2000 году, когда она поступила в Школу-студию МХАТ. Здесь её обучали выдающиеся педагоги, такие как Роман Козак, Дмитрий Брусникин и Алла Покровская, которые заложили основы её актёрского мастерства.
На третьем курсе Александра получила свою первую театральную роль — Джульетты в спектакле театра имени А. С. Пушкина. Эта работа оказалась настолько впечатляющей, что режиссёр предложил ей исполнить эту же роль в полноценной постановке, что стало важным шагом на её пути к признанию.
В 2003 году, после окончания Школы-студии МХАТ, Урсуляк дебютировала в кино, сыграв роль дочери начальника вокзала Ларисы в сериале «Вокзал», снятом режиссёром Андреем Кавуном. Этот опыт открыл для неё новые горизонты в киноиндустрии.
Следующей важной работой в карьере Александры стала роль в мелодраме «Дурная кровь». В этом фильме она исполнила роль Марии, которая неожиданно получила наследство. На съёмочной площадке Александра работала с известными актёрами, среди которых были Павел Прилучный и Роман Курцын.
Александра получала предложения о съёмках от своего отца, режиссёра Сергея Урсуляка, и даже сыграла в его сериале «Ненастье». Однако более Урсуляк не хочет сниматься в проектах своего отца из-за волнения и большой ответственности перед родителем.
Александра Урсуляк с детьми (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Первым мужем Александры стал актёр Александр Голубев. Их знакомство произошло на съёмочной площадке сериала «Полный вперёд», и уже через пару недель они решили начать совместную жизнь. В 2005 году супруги официально оформили свои отношения, и в том же году у них появилась на свет первая дочь, которую они назвали Анна. А в 2009 году в семье произошло еще пополнение — родилась дочка Анастасия.
Несмотря на крепкие чувства и хорошие отношения, их брак не выдержал испытания временем и распался. Супруги не разглашали подробности своего расставания, но поклонники предполагали, что Александр Голубев мог быть неверен своей жене, а также то, что он играл и часто проигрывал в казино.
Спустя время после расторжения брака Александра познакомилась с музыкантом Андреем Розендентом. Их роман стремительно набирал обороты, и в 2017 году у пары родился сын Владимир. Несмотря на то, что пара уже давно вместе и счастлива, они не спешат расписываться и устраивать пышную свадьбу, предпочитая наслаждаться настоящим моментом и семейным счастьем.
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Многодетная мама Урсуляк в настоящее время продолжает успешную актерскую карьеру. В 2025 году, 31 января, на XXIII церемонии вручения премии «Золотой орёл» актриса была удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Смотри на меня!».
Актриса также задействована в съёмках сериала «Спойлер», который находится в производстве с 2025 года. Кроме того, актриса задействована в театральном проекте «Хорошие песни», который стартует в марте 2025 года. Этот спектакль включает 15 песен о любви, переплетающихся с личными монологами Александры. Премьера состоится в Карелии: 19 марта спектакль будет показан в Костомукше на сцене Культурно-спортивного центра «Дружба», а 21 марта — в Музыкальном театре в Петрозаводске. Также в производстве находится сериал «Арсеньев», который представляет собой драму, основанную на биографических и приключенческих элементах.
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Детство актрисы
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Александра Урсуляк появилась на свет 21 февраля 1983 года в столице России. Она родилась в семье, где оба родителя были связаны с миром искусства: отец — режиссёр Сергей Урсуляк, мать — актриса Галина Надирли. Несмотря на это, они стремились оградить дочь от закулисной суеты, воспитывая её в обычной среде. В детстве Александра училась в общеобразовательной школе, занималась музыкой и танцами, а также участвовала в ансамбле народной песни «Обереги», где работала её мать.
В подростковом возрасте Александра столкнулась с трудностями: девушка не проявляла интереса к учёбе, в результате чего её исключили, и она пошла в школу для трудных подростков. Там её поведение было далеким от учебы: она пила пиво, курила и пропадала всеми вечерами на улице.
Тогда на помощь пришла бабушка, опытный педагог, которая забрала внучку к себе в Бирюлёво и помогла к 11 классу подтянуть знания.
Первые шаги на пути к славе
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Первые шаги Александры Урсуляк в актёрской профессии начались в 2000 году, когда она поступила в Школу-студию МХАТ. Здесь её обучали выдающиеся педагоги, такие как Роман Козак, Дмитрий Брусникин и Алла Покровская, которые заложили основы её актёрского мастерства.
На третьем курсе Александра получила свою первую театральную роль — Джульетты в спектакле театра имени А. С. Пушкина. Эта работа оказалась настолько впечатляющей, что режиссёр предложил ей исполнить эту же роль в полноценной постановке, что стало важным шагом на её пути к признанию.
В 2003 году, после окончания Школы-студии МХАТ, Урсуляк дебютировала в кино, сыграв роль дочери начальника вокзала Ларисы в сериале «Вокзал», снятом режиссёром Андреем Кавуном. Этот опыт открыл для неё новые горизонты в киноиндустрии.
Следующей важной работой в карьере Александры стала роль в мелодраме «Дурная кровь». В этом фильме она исполнила роль Марии, которая неожиданно получила наследство. На съёмочной площадке Александра работала с известными актёрами, среди которых были Павел Прилучный и Роман Курцын.
Александра получала предложения о съёмках от своего отца, режиссёра Сергея Урсуляка, и даже сыграла в его сериале «Ненастье». Однако более Урсуляк не хочет сниматься в проектах своего отца из-за волнения и большой ответственности перед родителем.
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Личная жизнь
Александра Урсуляк с детьми (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Первым мужем Александры стал актёр Александр Голубев. Их знакомство произошло на съёмочной площадке сериала «Полный вперёд», и уже через пару недель они решили начать совместную жизнь. В 2005 году супруги официально оформили свои отношения, и в том же году у них появилась на свет первая дочь, которую они назвали Анна. А в 2009 году в семье произошло еще пополнение — родилась дочка Анастасия.
Несмотря на крепкие чувства и хорошие отношения, их брак не выдержал испытания временем и распался. Супруги не разглашали подробности своего расставания, но поклонники предполагали, что Александр Голубев мог быть неверен своей жене, а также то, что он играл и часто проигрывал в казино.
Спустя время после расторжения брака Александра познакомилась с музыкантом Андреем Розендентом. Их роман стремительно набирал обороты, и в 2017 году у пары родился сын Владимир. Несмотря на то, что пара уже давно вместе и счастлива, они не спешат расписываться и устраивать пышную свадьбу, предпочитая наслаждаться настоящим моментом и семейным счастьем.
Урсуляк сейчас
Александра Урсуляк (Фото: Телеграмм@alexandraursuliak)
Многодетная мама Урсуляк в настоящее время продолжает успешную актерскую карьеру. В 2025 году, 31 января, на XXIII церемонии вручения премии «Золотой орёл» актриса была удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Смотри на меня!».
Актриса также задействована в съёмках сериала «Спойлер», который находится в производстве с 2025 года. Кроме того, актриса задействована в театральном проекте «Хорошие песни», который стартует в марте 2025 года. Этот спектакль включает 15 песен о любви, переплетающихся с личными монологами Александры. Премьера состоится в Карелии: 19 марта спектакль будет показан в Костомукше на сцене Культурно-спортивного центра «Дружба», а 21 марта — в Музыкальном театре в Петрозаводске. Также в производстве находится сериал «Арсеньев», который представляет собой драму, основанную на биографических и приключенческих элементах.
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Елена Генералова