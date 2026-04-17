Американского рэпера D4vd подозревают в убийстве подростка
Американский певец D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Бёрк), известный по хиту «Romantic Homicide», оказался в центре резонансного уголовного расследования.
Как сообщает RadarOnline, музыканта задержали 16 апреля в Лос-Анджелесе по подозрению в причастности к гибели 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Девочка пропала еще в 2024 году.
Спустя год поисков, в сентябре 2025-го, ее тело обнаружили в сильно разложившемся состоянии в автомобиле Tesla, зарегистрированном на певца. Машина находилась на штрафстоянке в Голливуде — персонал обратил внимание на резкий запах. По данным следствия, автомобиль предварительно бросили в районе Голливудских холмов, и он простоял на стоянке несколько дней до страшной находки.
После обнаружения останков дело переквалифицировали в убийство. D4vd в настоящее время содержится под стражей без права на залог, материалы готовятся к передаче в прокуратуру. Следствие пока не раскрывает возможные мотивы преступления и характер связи между артистом и погибшей.
Защита певца настаивает на его невиновности. Адвокаты подчеркивают, что официальных обвинений Бёрку еще не предъявили, а задержание имеет статус подозрения. Они выражают уверенность, что дальнейшее расследование опровергнет версию о причастности музыканта к трагедии.
