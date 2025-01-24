Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»

Анджелина Джоли (фото: соцсети)
Анджелина Джоли был сильно разочарована, узнав, что не попала в опубликованный накануне список претендентов на премию «Оскар». В этом она винит своего бывшего мужа Брэда Питта, пишет издание page.six.
Сезон наград начался для голливудской звезды удачно. Сначала её номинировали на «Золотой глобус», а затем – на премию «Выбор кинокритиков». Несмотря на то, что первая престижная награда ей не досталась, сама номинация уже достаточно почётна. Джоли была уверена, что окажется среди кандидатов на «Оскар».
Однако отсутствие у неё этой номинации актриса называет результатом интриги Брэда. По её словам, голосование кинокритиков не позволило ей войти в число претендентов на награду, поскольку в жюри оказалось слишком много друзей Питта, сочувствующих ему. Теперь она убеждена, что её бывший супруг торжествует и злорадствует.
Кроме того, издание утверждает, что могла быть ещё одна причина. Актёра мог задеть успех фильма «Мария» про Марию Каллас, благодаря которому Джоли номинировали на «Золотой глобус». Во время рекламной кампании картины практически в каждом своём интервью актриса позволяла себе лишь слегка завуалированные нападки на экс-мужа. Теперь же тот факт, что Джоли осталась без номинации на престижную премию, на которую надеялась, позволит ему почувствовать себя немного отмщённым.
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Однако отсутствие у неё этой номинации актриса называет результатом интриги Брэда. По её словам, голосование кинокритиков не позволило ей войти в число претендентов на награду, поскольку в жюри оказалось слишком много друзей Питта, сочувствующих ему. Теперь она убеждена, что её бывший супруг торжествует и злорадствует.
Кроме того, издание утверждает, что могла быть ещё одна причина. Актёра мог задеть успех фильма «Мария» про Марию Каллас, благодаря которому Джоли номинировали на «Золотой глобус». Во время рекламной кампании картины практически в каждом своём интервью актриса позволяла себе лишь слегка завуалированные нападки на экс-мужа. Теперь же тот факт, что Джоли осталась без номинации на престижную премию, на которую надеялась, позволит ему почувствовать себя немного отмщённым.
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Анастасия Чинкова