Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»

Некоторое время назад журналисты говорили о плохом состоянии здоровья эстрадного певца и призера телепроекта «Фабрика звезд-4» Стаса Пьехи. Кто-то судачил, что артист уехал из России. Что известно о здоровье Стаса Пьехи и что он говорит о ситуации в мире — в материале «Радио 1».