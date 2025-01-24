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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»

Джоли заподозрила, что Питт лишил ее надежды на «Оскар»
Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Анджелина Джоли был сильно разочарована, узнав, что не попала в опубликованный накануне список претендентов на премию «Оскар». В этом она винит своего бывшего мужа Брэда Питта, пишет издание page.six.
Сезон наград начался для голливудской звезды удачно. Сначала её номинировали на «Золотой глобус», а затем – на премию «Выбор кинокритиков». Несмотря на то, что первая престижная награда ей не досталась, сама номинация уже достаточно почётна. Джоли была уверена, что окажется среди кандидатов на «Оскар».

Однако отсутствие у неё этой номинации актриса называет результатом интриги Брэда. По её словам, голосование кинокритиков не позволило ей войти в число претендентов на награду, поскольку в жюри оказалось слишком много друзей Питта, сочувствующих ему. Теперь она убеждена, что её бывший супруг торжествует и злорадствует.



Кроме того, издание утверждает, что могла быть ещё одна причина. Актёра мог задеть успех фильма «Мария» про Марию Каллас, благодаря которому Джоли номинировали на «Золотой глобус». Во время рекламной кампании картины практически в каждом своём интервью актриса позволяла себе лишь слегка завуалированные нападки на экс-мужа. Теперь же тот факт, что Джоли осталась без номинации на престижную премию, на которую надеялась, позволит ему почувствовать себя немного отмщённым.

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#премия оскар
#шоу-бизнес
Рэпера Влади* из группы «Каста» признали иноагентом
24 января 2025, 18:39

Влади* (фото: соцсети)

Солиста культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич)* признали иноагентом. Его фамилия появилась в обновлённом в пятницу списке иностранных агентов на сайте Минюста России.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении сведений и материалов иноагентов.

Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.

Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.

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#музыкант
#данные
#сво
#всу
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У актера из «Друзей» Дэвида Швиммера роман со студенткой на 30 лет моложе него
24 января 2025, 18:37

Дэвид Швиммер/Элиана Джолковски

58-летнего актера Дэвида Швиммера фотографы застали в ресторане в компании с молодой девушкой. Дотошные папарацци выяснили, что это 29-летней студенткой Калифорнийского университета.
Швиммер был одет в черную куртку и клетчатую рубашку, его спутница была в черном топе. Пара не обращала внимания на фотографов, не прерывала беседу и уехала из ресторана на такси.

Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.

Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.

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#такси
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Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
24 января 2025, 18:19

Дарья Златопольская (Фото: соцсети)

Дарья Златопольская, начинала свою карьеру на телевидении, казалась невзрачной среди ярких коллег. Сегодня она живет в роскошном доме на Рублевке, носит драгоценности стоимостью как хороший автомобиль и является супругой влиятельного человека.
Несмотря на то, что ее часто представляют как женщину, добившуюся успеха своими силами, стоит отметить, что ее старт был не таким уж скромным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мать — театровед, а отец — академик

Дарья Златопольская родилась в семье, где ценились культура и наука. Мать — театровед, а отец — академик Эрик Галимов. С самого детства Дарья посещала культурные мероприятия, что сформировало ее интерес к искусству и журналистике.

Она училась во Франции и Америке, активно изучая иностранную литературу. После получения аттестата поступила в МГУ, параллельно работая в журнале и на телевидении.

Карьера на телевидении

С начала 2000-х годов Дарья начала строить свою карьеру на телевидении. Она была ведущей утреннего шоу и проекта «Танцы со звездами». Резкий рост ее популярности связан с проектами «Белая студия» и «Синяя птица», последний из которых стал социальным проектом, помогающим талантливым детям.

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Разница в возрасте

Первым супругом Дарьи стал бизнесмен Леонид Спиридонов. Пара прожила вместе почти десять лет, но детей у них не было. После тихого развода Дарья продолжила свою карьеру на канале «Россия 1» и вскоре вышла замуж за генерального директора канала Антона Златопольского. Разница в возрасте в одиннадцать лет не смущала их, и вскоре у пары родился сын Лев.

Отказываются от зарубежного воспитания

Антон Златопольский — успешный руководитель, продюсер. Он обладатель множества наград. Несмотря на высокий статус, Антон остаётся скромным человеком.

Их сын Лев посещает одну из лучших школ столицы, увлекается рисованием, созданием мультиков и игрой на фортепиано. Родители стараются воспитать его в духе уважения к своим корням, отказываясь от зарубежного образования.

Роскошная жизнь

Сейчас Дарья живет в шикарном доме на Рублевке, ранее принадлежавшем Роману Абрамовичу. Она окружена влиятельными соседями, включая министра обороны. К тому же это не единственная недвижимость семьи, ведь одно того строение в Троицком, принадлежащее Златопольским, площадью более двух с половиной тысяч квадратов.

В ее коллекции драгоценностей есть серьги стоимостью по полтора десятка миллионов рублей. Несмотря на скромные высказывания о воспитании сына, жизнь семьи полна роскоши и привилегий.

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«Сказали: "Выручай!"»: Наташа Королёва — о назначении ведущей в шоу «Суперстар!» вместо Лолиты
Наташа Королёва рассказала о назначении ведущей в шоу «Суперстар!» вместо Лолиты
24 января 2025, 18:05

Наташа Королёва (Фото: соцсети)

На телеканале НТВ скоро стартует юбилейный сезон популярного шоу «Суперстар!», но зрители не увидят в качестве ведущей Лолиту Милявскую. В проекте её заменит Наташа Королёва.
Исполнительница хитов «Маленькая страна», «Тюльпаны», «Котёнок» и многих других не будет новичком на проекте, так как ранее она входила в состав жюри музыкального шоу. Так что специфика ей знакома. Оказывается, продюсер Михаил Такменев предложил певице попробовать себя в ином качестве, так как Лолита не смогла принять участие в съёмках из-заа несовпадения их времени с гастрольным графиком.

«Меня попросили: „Выручай“. И я делаю это с удовольствием. Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела столь культовое шоу», — призналась Королёва.

По словам артистки, ей очень нравится творческая, дружеская и тёплая атмосфера атмосфера на съёмочной площадке проекта, а смена амплуа далась ей легко. Она считает, что роль ведущей ей подходит даже больше, чем роль члена жюри, так как не приходится никого «отсеивать».

Злые языки утверждают, что причина исчезновения Лолиты из шоу «Суперстар!» та же, что и у отмены одного из выступлений в рамках запланированного весеннего тура певицы. Организаторы гастролей получили письмо от руководства одного из концертных залов, которые написали, что в день выступления Лолиты в здании будут «менять кабели», поэтому концерт не состоится.

На самом деле, есть мнение, что причина в ставшем недавно известным высказывании артистки о «потреблении москалей» и её участии в «голой» вечеринке Ивлеевой. Отменить гастроли потребовала общественная организация «Русская община».

Сама Лолита говорит, что в своём интервью, данном украинскому телеканалу в 2012 году, она, напротив, высмеивала национализм, а сейчас её слова были намеренно вырваны из контекста.

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Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»

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#концерт
#мнение
#шоу
#интервью
#продюсер
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Раздел имущества, потраченные 300 млн рублей, властная жена: в чём хоккеист Телегин обвиняет Пелагею
24 января 2025, 18:04

Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)

В декабре 2019 года в соцсетях певица Пелагея сообщила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
«Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, 8 месяцев не живём вместе, об этом многие знают», — делилась тогда артистка информацией с подписчиками.
Об их расставании писали многие СМИ, причём выставляли Пелагею не в лучшем свете. Многие говорили, что супруги развелись из-за романтических увлечений Телегина.

«Радио 1» представляет две версии о том, почему они расстались.


Версия друзей Телегина


Как рассказывали приятели хоккеиста, Пелагея проводила время с другими мужчинами. К тому же, за три года брака певица растратила 300 млн рублей личных сбережений мужа.

Иван признался, что устал терпеть давление со стороны артистки. Властная жена во всём требовала уступок.

Пелагея и её дочь Таисия (Фото: соцсети)

Кроме этого, по словам друзей Ивана, Пелагея не позволяла бывшему супругу видеться с дочерью Таисией.


Версия адвокатов Пелагеи


После развода певица получила большую часть имущества — это решение, по мнению её адвокатов, было справедливым.

Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)
Пелагея, как рассказывали её знакомые, очень много сделала для Ивана, она даже график выступлений подстраивала так, чтобы больше времени проводить с мужем. Певица отстаивала интересы Телегина, стояла за него горой и во всём поддерживала.

Как сейчас общаются супруги и удалось ли им договориться по поводу имущества — на эти вопросы у общественности нет ответа.

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#радио 1
#соцсети
#певица
#сми
#супруги
#развод
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Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине
24 января 2025, 17:16

Стас Пьеха (Фото: соцсети)

Некоторое время назад журналисты говорили о плохом состоянии здоровья эстрадного певца и призера телепроекта «Фабрика звезд-4» Стаса Пьехи. Кто-то судачил, что артист уехал из России. Что известно о здоровье Стаса Пьехи и что он говорит о ситуации в мире — в материале «Радио 1».

«Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино»


Уроженцу Санкт-Петербурга сейчас 44 года. Его мать — Илона Броневицкая, дедушка — композитор Александр Броневицкий, а бабушка — эстрадная певица Эдита Пьеха.

О себе Стас заявил, когда принял решение участвовать в четвертом сезоне «Фабрики звезд», у него даже получилось войти в тройку финалистов.

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Артист делился, что давно поддерживает идею гостевого брака и считает его хорошим вариантом отношений. Он отмечал, что такой формат любовной связи называют развратом, но в нем нет ничего страшного.

В пример Стас Пьеха приводит царские времена. Тогда правители жили в разных половинах дворцов, чтобы не надоесть своему супругу.

«Это правильно — у каждого человека должно быть личное пространство, где он предоставлен сам себе. Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади», — подчеркнул он.

Пьеха долгое время состоял в отношениях с двоюродной сестрой рэпера Тимати Викторией Смирновой. Публика полагала, что пара поженится и будет жить счастливо, но этого не произошло.

Стас Пьеха (Фото: соцсети)


Десять лет назад Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой и стал отцом.

«Мы познакомились у врача. Она лечила спину, а мне казалось, что все проблемы от шеи. Она была вся такая красивая, загадочная, погруженная в себя, с легким холодком. Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино. И пошло-поехало», — поделился артист.

Однако союз распался через два года. Сам Стас переехал в столицу, а его сын и экс-супруга остались в Санкт-Петербурге.

«Скорее, традиционный брак может провоцировать измены, ведь он предполагает территориальное слияние: люди пресыщаются друг другом, им хочется новизны. В гостевом же браке ты не устаешь от партнера», — выразил свое мнение артист.

От своих отцовских обязанностей Пьеха не отказывается, он активно участвует в воспитании сына.

«Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать», — отмечала его бывшая жена.

«Помню тот страшный день, когда думал, что умру»


Несколько лет назад Стас Пьеха начал откровенно говорить о проблемах. Ему было лишь двенадцать, когда он пристрастился к запрещенным препаратам. Из-за занятости родителей артист получил довольно много свободы, однако не смог ей грамотно распорядиться.

«Позже у меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история», — рассказывал Стас.
Стас Пьеха (Фото: соцести)


Когда артист попал в мир шоу-бизнеса, то снова вспомнил о своих былых привычках. Зависимость затягивала так сильно, что остановиться у Стаса не получалось. Ему было лишь 34 года, когда врачи диагностировали инфаркт.

«Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — откровенничал Пьеха.

Стас уверяет, что с того момента как он забыл о вредных привычках, жизнь артиста изменилась. У него возникло желание помогать тем, кто столкнулся с подобной проблемой. Стас открыл клинику, которая специализируется на лечении зависимости.
В 2023 году у артиста были проблемы с сердцем. Летом у него было плохое самочувствие. Сначала певца отвезли в кардиологию, а затем он наблюдался в терапии.

«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце на сей раз еще поработает!», — рассказал Стас Пьеха.

«Где родился, там и пригодился»


Стас и его семья всегда поддерживали выбор властей.

«Мы на стороне своей родины!» — отмечала Илона Броневицкая.

Со своей позицией и отношением к происходящему в мире артист определился довольно давно. Еще с 2014 года он часто ездил на Донбасс и помогал людям.

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — сказал Стас спустя всего месяц после начала спецоперации.

Певица Эдита Пьеха тоже выразила достаточно однозначное мнение.

«Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей Родины! Считаю, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. В этом наша миссия, наше служение», — подчеркивала дочь Эдиты Пьехи.

При этом Броневицкая считает, что необходимо разделять страны и людей. Она поделилась, что у семьи достаточное количество родственников и друзей проживают в Литве. Практически все они адекватно оценивают ситуацию.

Стас Пьеха (Фото: соцсети)


Большую часть времени Эдита Пьеха проводит в своем загородном доме. На сцене она не появляется из-за возраста.

«Очень горжусь своей семьей, своими родителями – профессионалами, добрыми людьми. Эдита Станиславовна реже выходит из дома, потому что у людей, наступает такое время, когда потребностей в этом меньше становится. Она живет в хороших условиях – дивный воздух, тишина, птицы с утра поют, есть огромной участок, она там прогуливается. Сейчас не выходит – очень скользко, пока не надо. Мы смогли ее уберечь от болезни этим нехорошим вирусом», — рассказала Броневицкая.

Стас оказывает финансовую поддержку своему отцу. Музыкант Пятрас Герулис (экс-супруг Броневицкой) живет в Вильнюсе.

«Я на связи с его соседкой, мы говорим как родные люди на одном языке, мы помогаем одному человеку, который болен. Мы люди СССР, мы без национальности — было 15 республик, как 15 сестер», — отметила Броневицкая.

Стас Пьеха не собирается уезжать из России, поскольку не видит в этом смысла.

«Куда мне ехать? Зачем? Как в поговорке: где родился, там и пригодился», — добавил он.

Артист не осуждает своих коллег, однако честно говорит, что если бы получил повестку, то бегать бы не стал.

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Стас Пьеха продолжает свою творческую деятельность, радуя своих поклонников новыми проектами. В ноябре 2021 года он присоединился к судьям в проекте «Суперстар! Возвращение». В том же году он участвовал во втором сезоне популярной передачи «Маска», где появился перед зрителями в образе Неваляшки.

В марте 2023 года артист снова появился в шоу, которое было посвящено дню рождения певицы Валерии, где он скрывался под костюмом Сердца.

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Ужин с намеком на продолжение и измена мужа с подругой: как живет актриса сериала «Глухарь» Тарасова и какова ее связь с СВО
24 января 2025, 17:10

Виктория Тарасова (Фото: соцсети)

Полковник Ирина Зимина – запоминающаяся роль Виктории Тарасовой. Актриса также выступает в театре «Шалом», активно занимается благотворительностью и гуманитарной деятельностью.
Подробнее, что известно о ее личной жизни и случаях домогательств со стороны влиятельного мужчины, читайте в материале «Радио 1».

Предложения покровительства

После откровений Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного режиссера, который уже ушел из жизни, подобные истории стали появляться в СМИ все чаще. Виктория Тарасова также поделилась своим опытом, рассказав о предложениях покровительства взамен на благосклонность.

В одном из интервью актриса вспомнила, как некий влиятельный деятель искусства пригласил ее на ужин с намеком на продолжение, обещая роль в своем спектакле. Виктория, не раздумывая, грубо отказала ему, и, как результат, не получила желаемую роль, которая ей тогда была очень нужна.

Позже произошел похожий инцидент с продюсером фильма, в котором она хотела бы сняться. Мужчина предложил ей совместную жизнь, но Виктория ответила ему резко и категорично.

Фото: iStock/Alernon77

Застала мужа с подругой

Виктория Тарасова, как и её экранная героиня Ирина Зимина из сериала «Глухарь», является сильной и независимой женщиной, которая воспитывала сына Данилу в одиночку.

Первый брак актрисы закончился из-за измены её супруга Вячеслава, который был старше её на семь лет. В этом союзе детей не было, но Виктория столкнулась с предательством, когда застала мужа с подругой. Она не смогла простить ни его, ни её.

Второй значимой любовью Виктории стал бизнесмен Михаил Гумен, от которого у неё родился сын Данила. Однако Михаил ушёл от неё перед родами, и актрисе пришлось справляться с материнством самостоятельно.

Роды прошли с осложнениями, Виктория провела месяц в роддоме, но счастливый отец так и не пришёл на выписку. В итоге она сама воспитывала сына, а его отец появлялся в их жизни крайне редко. На сегодня отношения между ними полностью прекратились. Сейчас Виктория живёт вместе с сыном и его девушкой в четырёхкомнатной квартире в Кунцево, где будущая невестка и свекровь прекрасно ладят друг с другом.

Фото: iStock/kieferpix

Неоднократно посещала Донбасс

Виктория Тарасова продолжает активно сниматься в кино и выступать на сцене театра «Шалом», однако некоторые её спектакли в Казахстане были отменены по политическим мотивам — причины очевидны, российские артисты стали неугодны.

Тем не менее, актриса не скрывает своей страсти к Родине и активно занимается гуманитарной деятельностью. Она неоднократно посещала Донбасс, общаясь с местными жителями и считая такой вклад своим гражданским долгом.

Кроме того, Виктория инициировала создание благотворительного фонда «Помоги детям Смоленщины», который направлен на оказание адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без родителей. Вдохновляет то, что среди знаменитостей встречаются такие отзывчивые и неравнодушные люди.

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#актриса
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«Артист фигов»: Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех
Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова рассказала о его детстве
24 января 2025, 17:08

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Бабушка Юры Борисова, рассказывая о его детстве, призналась, что не верила в его успех. Она даже ругалась из-за того, что внук ходил на репетиции.
По словам пожилой женщины, её внук Юра — простой скромный парень, живущий обычной жизнью. В детстве Юра часто проводил летние каникулы у бабушки на даче, рассказала она корреспонденту KP.RU. Вечерами мальчишка устраивал спектакли с соседскими детьми, что не одобрялось ею самой, да и другими взрослыми тоже. Всё-таки в их кругах профессию артиста считали несерьёзной и легкомысленной.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — заявила родственница Юры Борисова.

Она также отметила, что актер всегда добивался успеха только своим трудом, он очень ответственно относится к работе. Если ее внук получит «Оскар», это будет важным событием для него, для его семьи и для всей страны.

«В любом случае мы с ним сделаем вывод: надо продолжать работать», - сказала бабушка актёра журналистам.

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#актёр
#женщины
#семьи
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Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии
24 января 2025, 16:51

Слава Комиссаренко (фото: соцсети)

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. Его фамилия появилась в обновлённом списке организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности, представленном на сайте белорусского МВД.
Напомним, что 30 декабря 2024 гола Минский городской суд признал артиста виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что его приговорили к шести годам лишения свободы.

Помимо этого он признан виновным ещё по двум статьям за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды, и клевета в отношении Лукашенко, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещённой в интернете.

Заочное производство в отношении Комиссаренко Следственный комитет Белоруссии начал 15 августа 2024 года.

В настоящее время комик проживает в Европе.

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