Стали известны планы Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)
Актер Брэд Питт готов рассказать всю правду о разводе с актрисой Анджелиной Джоли. Как утверждает Life&Style, мужчина не желает враждовать и мстить своей коллеге по цеху. По словам источника журналистов, Брэд рассказал своему окружению, что теперь, когда развод завершился, возможно, пора раскрыть собственную точку зрения.
В частности, мужчина, возможно, даст несколько интервью. Ему не нравится, что экс-супруга выдает «завуалированные колкости», тем более, что у него тоже есть секреты о Джоли, при раскрытии которых дети могут изменить свое отношение к ней, отметили обозреватели.
Упоминается, что Джоли контролировала его общение с детьми, перетягивая их внимание на себя. Питт хочет в целом прояснить ситуацию.
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