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Стали известны планы Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт готов рассказать всю правду о разводе с Анджелиной Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

Актер Брэд Питт готов рассказать всю правду о разводе с актрисой Анджелиной Джоли. Как утверждает Life&Style, мужчина не желает враждовать и мстить своей коллеге по цеху. По словам источника журналистов, Брэд рассказал своему окружению, что теперь, когда развод завершился, возможно, пора раскрыть собственную точку зрения.


В частности, мужчина, возможно, даст несколько интервью. Ему не нравится, что экс-супруга выдает «завуалированные колкости», тем более, что у него тоже есть секреты о Джоли, при раскрытии которых дети могут изменить свое отношение к ней, отметили обозреватели.

Упоминается, что Джоли контролировала его общение с детьми, перетягивая их внимание на себя. Питт хочет в целом прояснить ситуацию.

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Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой

Лиза Арзамасова показала фигуру после родов
#мир
#сша
#звёзды
#семья
#развод
#скандал
#новости
«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением после развода с Абрамовым
«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением
23 января 2025, 13:28

Алсу (Фото: соцсети)

Певица Алсу рассказала в соцсетях о своем новом увлечении. Речь идет о спорте.
«Я обещала себе в новом году пробовать что-то новое. Так вот, я приехала в «Лужники»... Будем учиться ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть...» — сказано в публикации селебрити.
По словам знаменитости, она давно катается на горных лыжах и считала, что легко освоит беговые, однако, с ее же слов, все оказалось не так просто. Несмотря на сложности, певица резюмировала, что «для первого раза норм».

Перед этим сообщалось, как происходит развод Алсу и Яна Абрамова. В частности, выяснилась одна из главных причин начала бракоразводного процесса. Подробности в большом материале «Радио 1».

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#мир
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#новости
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Тюрьма, наркотики и роковая случайность: как известные дети-актеры умирали молодыми
23 января 2025, 12:56

Сергей Кудрявцев, Дмитрий Дедюшко и Алексей Фомкин (Фото: кадры из фильмов)

Стать актером в юном возрасте удается далеко не каждому. Тем немногим, кто смог и обрел всесоюзную славу, сулили головокружительную кинокарьеру. Однако жизнь этих юных артистов сложилась трагически.
О том, кто из актеров покинул этот мир, так и не успев развить свой потенциал, расскажет редакция «Радио 1».

Начал карьеру в 11 лет


Актер Сергей Кудрявцев начал свою карьеру в юном возрасте. Он дебютировал в кино в возрасте 11 лет. А стал известен зрителям благодаря роли Саши Григорьева в фильме Евгения Карелова «Два капитана».

Сергей Кудрявцев родился 20 января в 1963 году в Москве. Семья мальчика была простой и далекой от киноиндустрии. С малых лет у Сережи проявлялись профессиональные задатки.

В школе Кудрявцев играл в театре, а после ему посчастливилось попасть в кино. Дебют мальчика на экранах произошел в фильме режиссера Бориса Бунеева «Последняя встреча». Он исполнил роль ребенка из детдома. В 1975 году Кудрявцев принял участие в многосерийном телефильме «Такая короткая долгая жизнь», исполнив роль школьника Говорухина. А еще через год Сережа сыграл в фильме Евгения Карелова «Два капитана». Актер выступил в роли главного героя Саши Григорьева в детстве.

Сергей Кудрявцев (Фото: кадр из фильма «Два капитана»)

На протяжении еще нескольких лет после игры в культом фильме Кудрявцев продолжал сниматься в кинокартинах, однако после этого карьера Кудрявцева завершилась.

После окончания школы Сергей связался с плохой компанией и попал в тюрьму на девять лет. Доподлинно неизвестно, за какое преступление он мог оказаться за решеткой. После выхода из тюрьмы Кудрявцев продолжил вести беспорядочный образ жизни. Он много пил и перебивался случайными заработками. Сергей трагически погиб 3 декабря 2002 года. В состоянии сильного алкогольного опьянения он пытался перейти дорогу и попал под машину. Ему был 39 лет. Похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье.


Погиб в восемь лет


Дмитрий Дедюшко родился 21 сентября 1999 года в семье актеров. Его мама Светлана Чернышова работала во Владимирском театре, снималась в рекламе и сериалах. Отец Александр сыграл в 37 картинах. Самые известные работы в главной роли с ним «Офицеры», «Тарас Бульба», «Оперативный псевдоним» и другие.

Дмитрий Дедюшко (Фото: кадр из фильма «Реальный папа»)

Мальчик пошел по стопам отца. Он снимался в таких фильмах, как «Реальный папа», «Вечерняя сказка» и «Сармат».
Его жизнь трагически оборвалась 3 ноября в 2007 году вместе с родителями. Семья погибла в автокатастрофе. Их похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Играл в «Ералаше»


Алексея Фомкина полюбили многие зрители после того, как он сыграл в юмористическом киножурнале «Ералаш». А потом исполнил роль Коли Герасимова в культовом сериале «Гостья из будущего».

Родился Алексей 30 августа 1969 года в Москве. Знакомые отзывались о нем, как о талантливом и добром мальчике, который хорошо учился. В свободное время от школы Фомкин посещал театр кукол при заводе «Динамо», и театральную студию в ДК «ЗИЛ».

В 13 лет мальчик получил награду второй степени на детском конкурсе чтецов, а потом в составе детской группы выступил перед правительством СССР в годовщину Октябрьской революции. Через время Фомкину удалось дебютировать на экране. Его пригласили сниматься в «Ералаше» в выпуске «Аукцион». В общей сложности он принял участие в шести выпусках юмористического журнала.

Благодаря «Ералашу» на юного актера обратил внимание режиссер «Гостьи из будущего» Павел Арсенов, и пригласил сыграть Колю Герасимова. После проекта актер снялся еще в двух проектах эпизодического плана.

Алексей Фомкин (Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»)

После службы в армии Алексей решил устроиться в МХАТ. Несмотря на то, что он не учился в университете, его приняли на работу. Однако пристрастие к алкоголю и наркотикам загубило успешную карьеру молодого человека, в результате чего Фомкина уволили из театра.

В дальнейшем он устроился на стройку, чтобы были деньги на существование. Подорванное из-за плохого образа жизни здоровье не позволяло долго работать и в этом месте. Тогда Алексей принял решение изменить свою жизнь. Он уехал к бабушке в село Безводное. Смог окрепнуть, побороть зависимость, устроиться работником мельницы и даже жениться.

Трагический случай, оборвавший его жизнь, произошел 23 февраля 1996 года. Вместе с супругой они отмечали праздник в гостях у друзей. Вскоре Алексей стал засыпать. Жена уложила его в соседней комнате и ушла. Позже в доме вспыхнул пожар. Никто из гостей не знал, где находится Алексей.

Мужчина погиб от удушья, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Фомкину было всего 26 лет. Его похоронили на кладбище «Улыбышево» во Владимире.

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Работа в США, конкуренция с Заворотнюк и увольнение с ТВ: как сейчас живёт покинувшая Россию Ольга Шелест
23 января 2025, 11:39

Ольга Шелест (фото: социальные сети)

Ольга Шелест последний раз появлялась на телевидении в 2022 году, когда вела программу «Пятеро на одного» на канале «Россия 1». С тех пор она исчезла из поля зрения поклонников и СМИ. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».

Биография и карьера Ольги Шелест


Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года в Набережных Челнах. После окончания факультета журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина она начала работать на телевидении, где вскоре стала одной из самых узнаваемых ведущих.

В конце 1990-х годов Ольга обрела популярность благодаря утреннему шоу «Бодрое утро» на MTV, которое она вела вместе с Антоном Комоловым. Их дуэт также запомнился зрителям в программе «Правило Буравчика». В дальнейшем Шелест вела различные передачи на каналах «Россия 1», СТС, ТВЦ и МУЗ-ТВ.

На протяжении своей карьеры Ольга Шелест неоднократно становилась комментатором международных музыкальных конкурсов, включая «Евровидение» и «Детское Евровидение» и была удостоена премии ТЭФИ за свои достижения в области телевидения.

Кроме телевизионной карьеры, Ольга успела проявить себя в других сферах: она озвучивала мамонтиху Элли в серии мультфильмов «Ледниковый период» и персонажа Мишель Родригез в анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».

Она также снималась в кино. Шелест снялась в фильмах: «Карусель», «Невеста любой ценой», «Про Диму», «Жги!» и «Букабу».

Ольга Шелест и Антон Комололов (фото: социальные сети)

Пробовалась в «Мою прекрасную няню»


Вначале 2000-х Ольга участвовала в кастинге на роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». На эту роль претендовали более 350 актрис, однако выбор создателей сериала пал на Анастасию Заворотнюк.

«Пробовались звезды, но, к своему удивлению, "пролетели мимо кассы". Кастинг в общей сложности длился восемь месяцев. В итоге няней так и не стали Елена Захарова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Ольга Шелест, Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Анастасия Стоцкая, Лолита Милявская», — сообщает wellnews.ru о конкурентках Заворотнюк на роль няни Вики.

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Жизнь Шелест в США


После начала спецоперации Ольга Шелест практически исчезла из публичного поля. Она редко делится фотографиями в соцсетях, при этом не уточняя, где находится.

Как рассказали в её окружении, телеведущая ушла с работы на всех радиостанциях и телеканалах, а затем уехала в США вместе с мужем и детьми.

Ольга Шелест и её муж Тишкин более 10 лет назад жили в Нью-Йорке, когда у Тишкина было много работы в США. Позже семья начала часто приезжать в Америку, а в Нью-Йорке зарегистрировала брак. Кроме того, дочек (Музу в 2013 году и Айрис в 2015 году) Шелест родила в США. Девочки имеют двойное гражданство.

Ольга Шелест с мужем (фото: социальные сети)

«Еще в то время, когда Ольга Шелест вместе с мужем летала в Америку на роды, стали ходить упорные слухи о том, что супруги приобрели квартиру в Нью-Йорке. А в 2022 году Алексей Тишкин, и до этого снимавший клипы в США, получил выгодное предложение о работе за океаном. И Ольга отправилась вслед за ним за океан. Она не устраивала демаршей, не делала громких заявлений», — сообщает «Культурология».

Как говорят друзья семьи, Шелест продолжает работать в США, но точной информации о её деятельности нет. На вопросы о возвращении в Россию она не отвечает. Комментарии по поводу специальной военной операции также не делает.

В социальных сетях телеведущая теперь публикует посты на английском языке, делясь моментами своей повседневной жизни — прогулками с собакой, пробежками и семейными занятиями. Муж Ольги продолжает работать продюсером в Америке.

«Кажется, Ольга Шелест теперь просто живет, наслаждается каждым мгновением бытия. О том, чем она занимается за рубежом помимо семьи, никакой информации нет», — пишет «Культурология».

Ольга Шелест (фото: социальные сети)

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Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой
23 января 2025, 11:35

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)

23 января Анастасия Решетова отмечает свой 29-й день рождения, ее имя вновь оказывается в центре внимания. В последнее время модель и бизнесвумен оказалась в эпицентре скандала, связанного с Яном Абрамовым — мужем певицы Алсу.
Сплетни утверждают, что именно Анастасия «угнала» его, став причиной разрыва между звездной парой. Несмотря на ее опровержения, Алсу не оставила это без внимания, заявив: «Врет!». Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Гадкий утенок

Судьба Анастасии Решетовой, безусловно, заслуживает отдельного внимания. В детстве она была типичным «гадким утенком», и, как это часто бывает с длинноногими девушками, сталкивалась с травлей из-за своего высокого роста. Вряд ли обидчики могли тогда представить, в какую красавицу она превратится, блистая на подиумах и создавая свои бьюти-бренды. Однако известность пришла к Анастасии благодаря роману с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати.

Анастасия признавалась, что именно Тимати стал ее первой серьезной любовью. До встречи с ним у нее были лишь мимолетные увлечения, которые не воспринимались всерьез. Их роман начался после расставания Тимати с Аленой Шишковой.

Сначала музыкант подписался на Решетову в социальных сетях, а затем они встретились в компании друзей, не сразу осознав, что между ними возникло взаимное влечение. Спустя некоторое время артисты поняли, что хотят быть вместе и создать семью. Тимати, будучи старше Анастасии почти на 13 лет, стал для нее не только любимым человеком, но и наставником во многих сферах жизни.

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Отношения с Тимати

Отношения Анастасии и Тимати были непростыми и полны ссор, интриг и предательств. Модель призналась, что не была готова к публичности своей личной жизни и столкнулась с волной ненависти и сплетен, что негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии.

СМИ пристально следили за их отношениями. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары: Анастасия уехала в Ниццу с подругой, а Тимати проводил время на яхте с дочерью и бывшей возлюбленной. Однако вскоре Анастасия присоединилась к нему, опровергнув слухи о разрыве.

Не обошлось и без сплетен о тайных отношениях Анастасии с Егором Кридом, которые якобы стали причиной разрыва его контракта с лейблом Тимати. Ни одна из знаменитостей эти слухи не подтвердила.

В сентябре 2018 года на безымянном пальце модели появилось кольцо с бриллиантом, а поклонники заметили дату «25.08.18» на совместных фотографиях пары, предположив, что это дата их помолвки. В начале 2019 года Решетова и Тимати посетили Париж, что вызвало разговоры о возможной тайной свадьбе.

Интересное положение

Слухи о беременности Анастасии начали циркулировать в кулуарах: в ее подписках появились блоги врачей по педиатрии и воспитанию детей, а также аккаунты молодых матерей. На церемонии вручения премии телеканала RU.TV в мае 2019 года участники лейбла Black Star подтвердили интересное положение Решетовой.

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Хотя сама Анастасия старалась скрывать свою беременность, в июне появились фотографии с округлившимся животиком. Она призналась, что этот период дался ей нелегко: токсикоз и угроза выкидыша стали серьезными испытаниями для будущей матери.

Рождение сына

16 октября 2019 года Анастасия Решетова стала матерью, родив сына Ратмира. Роды оказались тяжелыми и длились целых 18 часов. Несмотря на то что Анастасия проявила себя как заботливая мать, она столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от своего партнера. Это стало одной из причин их разрыва.

Фото: iStock/gorodenkoff

В своих откровениях Решетова отметила, что Тимати стал хорошим отцом, однако построить полноценную семью им не удалось. Она долго надеялась сохранить их отношения, но, в конечном итоге, это оказалось невозможным. Анастасия сравнила расставание с уходом из дома отца после его развода с матерью, что добавило ей эмоциональной нагрузки. В документальном фильме «Мой монолог» она подробно рассказала о сложностях их отношений и трудном расставании.

После разрыва Анастасии приписывали романы с состоятельными мужчинами, включая бывшего бойфренда Рианны, Хассана Джамиля. В 2022 году Решетова призналась, что у нее было всего три серьезных романа, каждый из которых оказался непростым. Она столкнулась с абьюзом и задумалась о создании центра помощи для мусульманских девушек, переживших домашнее насилие.

Приняла ислам

В 2021 году Анастасия приняла ислам и взяла имя Амина, подчеркивая, что это решение не было связано с мужчиной, а исходило из её духовных убеждений. Позже в её жизни появился возлюбленный-мусульманин, но летом 2022 года пара решила сделать паузу в отношениях.

В октябре 2022 года в интервью Надежде Стрелец Решетова рассказала о своих отношениях с Тимати после расставания. Она отметила, что они сохранили дружбу ради сына и поделилась воспоминаниями о трудном детстве и причинах своего обращения к исламу.

Фото: iStock/Studia72

Роман с мужем Алсу

Летом 2023 года в СМИ разгорелись слухи о возможном романе Анастасии Решетовой с Яном Абрамовым, тогдашним супругом Алсу. Модель поспешила опровергнуть эти сплетни, заявив, что ее сердце занято мужчиной, который старше ее всего на три года. Однако в июне 2024 года сама Алсу подтвердила слухи о связи между ее бывшим мужем и Решетовой. В ответ на это Анастасия вновь опровергла информацию, подчеркнув, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной.

«Привлекательность таких мужчин для меня исчезла. Я никого не осуждаю, но за последний год пришла к такому выводу», — отметила она.

В июле 2024 года ситуация обострилась: Анастасия подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая обвинила ее в том, что она якобы является «эскортницей» и стала причиной развода Алсу с Абрамовым. Интересы модели защищал адвокат Сергей Жорин, в то время как Степанова обратилась за юридической помощью к Кате Гордон.

На данный момент официального подтверждения романа между Анастасией Решетовой и Яном Абрамовым так и не последовало, а о том, кто стал новым объектом ее чувств, остается лишь догадываться.

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#статьи
#ислам
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#роды
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Волочкова раскрыла подробности отношений с дочерью и матерью
Анастасия Волочкова рассказала, из-за чего поссорилась с дочерью
23 января 2025, 11:32

Анастасия и Ариадна Волочковы

Причиной ссор 19-летней Ариадны с мамой Анастасией Волочковой стал друг девушки. Об этом рассказала балерина в беседе с «МК».
«Были непростые моменты в общении, но это получилось на фоне того, что я сказала не очень добрые слова про ее друга. И она, как тигрица, начала защищать его. Но в итоге сейчас все хорошо», — раскрыла Волочкова.

Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о предыдущем избраннике дочери Волочковой.

При этом балерина призналась, что перед Новым годом ей удалось наладить отношения и со своей матерью во время поездки Волочковой к отцу, который перенес инсульт и уже на протяжении 17 лет не двигается. По словам светской львицы, у них с мамой были тяжелые времена, однако женщинам в последнее время удалось сблизиться.

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#инсульт
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#поездки
#отношения
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Лиза Арзамасова показала фигуру после родов
Лиза Арзамасова показала фото в купальнике
23 января 2025, 11:17

Лиза Арзамасова (Фото: соцсети)

Фигуру спустя пять месяцев после рождения ребенка продемонстрировала звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в соцсетях. Об этом пишет Super. Речь идет о снимке в купальнике. В свои 29 знаменитость уже успела стать матерью дважды. Она воспитывает с фигуристом Ильей Авербухом дочку Лию и сына Льва.
Арзамасова принимает активное участие в спектаклях, а сейчас находится в отпуске. Юзеры уже оценили фотографию и пожелали селебрити хорошо отдохнуть, а также отметили ее потрясающую внешность.

«Так и не скажешь, что двоих родила», «Красавица», «Побольше таких ярких фото», — отметили пользователи.

Перед этим стало известно, какое мероприятие посетили Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.

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Увела чужого мужа, изменила своему и оказалась преданной любимым: бумеранги судьбы Ларисы Долиной

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Увела чужого мужа, изменила своему и оказалась преданной любимым: бумеранги судьбы Ларисы Долиной
23 января 2025, 10:55

Лариса Долина (Фото: соцсети)

Ларису Долину называют «золотым голосом страны» благодаря ее потрясающему вокалу, который стал даром от природы. Однако вместе с этим голосом судьба подарила ей интересную и порой непредсказуемую жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Лариса Долина: начало карьеры и первый брак


Карьера Ларисы Долиной получила мощный толчок, когда она заняла второе место на конкурсе исполнителей советской песни и была приглашена в эстрадно-джазовый ансамбль «Современник». Ей обещали славу и высокие гонорары, но этого не случилось. Тем не менее, именно тогда юная певица встретила любовь. Режиссер Анатолий Миончинский, уже будучи женатым, пришел в ансамбль после трагической потери — его сын умер от рака крови. Первые полгода Лариса и Толя общались как друзья, гастролируя вместе, но однажды после вечеринки по случаю успешного концерта они проснулись в одной постели.
«Мы с Ларисой поженились только через полтора года, потому что жена не давала мне развод», — вспоминал позже Миончинский.

В 1983 году у супругов родилась дочь Ангелина. Мама Ларисы считала, что появление детей укрепляет брак, но этого не произошло — спустя четыре года пара решила расстаться. Саму Долину никогда не слышали комментирующей причины развода или свои отношения с Анатолием, но ходили слухи, что звезда устала спасать мужа от его постоянных запоев.

Лариса Долина (Фото: соцсети)

Новые отношения и снова с женатым


Долгое время певица была сосредоточена исключительно на своей карьере, но спустя пять лет после развода, на встрече с друзьями, она познакомилась с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Он принял ее дочь как родную, стал продюсировать ее концерты, и вместе они приобрели квартиру в центре Москвы, подумывая о недвижимости в Майами.

Их личные и профессиональные отношения были настолько крепкими, что они даже не считали нужным официально зарегистрировать свои отношения. Митязов не ожидал, что Долина, всегда отличавшаяся трезвым умом, в 42 года влюбится, как подросток. Бас-гитарист Илья Спицын пришел в коллектив певицы после того, как был записан хит «Погода в доме». Митязов уговаривал Ларису не разрушать семью, ведь публичные скандалы были совершенно ни к чему, но Долина не желала его слушать.

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Слова песни «Погода в доме» идеально отражали ее душевное состояние: каждый раз, когда она начинала ее петь, на глазах у нее появлялись слезы. Возможно, именно в этом и заключался секрет ее невероятной популярности. Как не плакать, когда новый возлюбленный был на 13 лет младше и еще состоял в браке?
«Я бы, наверное, не решилась на такой смелый шаг, если бы хоть немного сомневалась в себе или в Илье. Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая может случиться лишь раз в жизни», — позже говорила певица.

Как позже рассказывал Митязов в интервью, именно в этот период Долина решила сделать свою первую пластическую операцию. Ей было необходимо чувствовать себя привлекательной.

На протяжении десяти лет совместной жизни со Спицыным Лариса всегда называла его своим мужем, хотя официально они не были расписаны. На светских мероприятиях она старалась появляться с молодым избранником, но со временем Илью стали замечать с ней все реже. В 2017 году Долина сама объявила о расставании. К тому времени бас-гитарист уже несколько лет жил с другой женщиной, от которой у него родился ребенок.

Преследование маньяка

Лариса Долина (Фото: соцсети)

Сначала это был обычный звонок на личный телефон певицы. Молодой и приятный мужской голос делал ей комплименты, признавался в любви и говорил о желании проводить с ней ночи. Лариса решительно отказала, но звонки продолжались. Теперь молодой человек стал угрожать, что в случае отказа возьмет её силой. Он звонил так часто и уверенно, что Долина начала вздрагивать от каждого шороха, боялась гулять одна и старалась избегать темных улиц. Этот кошмар закончился благодаря милиции, к которой она обратилась за помощью.

Когда певицу пригласили в отдел для «знакомства» с телефонным хулиганом, она увидела красивого и ухоженного молодого человека. Он клялся, что просто влюбился и вовсе не собирался исполнять свои угрозы, сказанные в порыве эмоций. Долина отозвала заявление, по которому он мог получить три года тюрьмы, но взяла с него честное слово, что он не только прекратит звонки, но и больше никогда не появится на её концертах.

Сейчас Ларисе Александровне 69 лет и, по её словам, она давно живёт одна. Хотя Долиной и приписывали роман с молодым танцором из её коллектива, певица всё отрицает.

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Анна Цуканова-Котт через два дня после объявления о разводе появилась на публике в объятиях Михаила Врубеля
Анна Цуканова-Котт вышла в свет с новым возлюбленным
23 января 2025, 10:17

Анна Цуканова-Котт (Фото: соцсети)

Актриса Анна Цуканова-Котт на днях объявила о том, что почти год назад развелась с супругом Александром Коттом, и через два дня после этого появилась на публике в объятиях 43-летнего продюсера Михаила Врубеля.
По словам 35-летней актрисы, ее отношения с мужем завершились спокойно и без скандалов. Пара продолжает общение и воспитывает сына Михаила и дочь Лею.

22 января Цуканова-Котт появилась на премьере фильма «Василий» в столичном кинокомплексе «Октябрь». Пришла она туда не одна, а в компании кинопродюсера Михаила Врубеля.

На мероприятии Цуканова-Котт и ее спутник позировали фотографам, улыбались и обнимались, а на безымянном пальце девушки сверкало роскошное кольцо с бриллиантом.

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Стало известно, как Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 кг
Врач Пришвина: Ходченкова сохраняет вес за счёт питания и спорта
23 января 2025, 09:52

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Российской актрисе Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 килограмм. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина рассказала, как 42-летней актрисе удается сохранить хорошую форму уже на протяжении долгих лет.
«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — рассказала Пришвина в беседе с порталом «Страсти».

По словам специалиста, источники говорят о том, что Ходченкова в молодости переживала некие личные проблемы, что могло на её эмоциональное состояние, аппетит и метаболизм.

Сама Ходченкова признавалась, что её обмен веществ с возрастом начал меняться. Теперь актриса питается более осознанно и сбалансировано. В ее рацион входят белки, овощи и полезные жиры. Такое питание помогает актрисе поддерживать свою форму. При этом она призналась, что не исключила углеводы, но регулярно тренируется, а со стрессовыми ситуациями справляется с помощью йоги и медитации.

Тем временем Пришвина отметила, что актриса, вероятно, обладает предрасположенностью к стройности. По ее словам, именно генетика играет важную роль в распределении организмом жира, его накоплению или потере. При этом без должного питания и спорта даже с хорошей генетической предрасположенностью к худобе сохранить хорошую форму невозможно, подчеркнула эксперт.

Тем не менее Ходченкова не раз говорила, что не придерживается строгих диет и никогда не худела с помощью экстремальных диет.

«Похудение и поддержание стройности Ходченковой — это результат её осознанного подхода к здоровью и внешности. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, психоэмоциональное равновесие и здоровое отношение к своему телу — вот ключевые составляющие её успеха», — заключила нутрициолог.

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