«Мы очень тебя ждём»: Анет Сай и 10AGE раскрыли пол будущего ребёнка
Певица Анет Сай и её супруг 10AGE поделились в соцсетях радостной новостью. Пара устроила гендер-пати и наконец раскрыла пол своего будущего ребёнка.
На видео будущие родители стоят спиной к грузовику в ожидании главного момента праздника. Когда двери кузова открылись, в небо взмыли розовые воздушные шары, которые и раскрыли главную интригу — у пары будет девочка.
Эмоциональный момент вызвал бурную реакцию у гостей и поклонников артистов. Под публикацией Анет Сай оставила короткое, но трогательное послание будущей дочери.
«Мы очень тебя ждём», — написала она.Напомним, о беременности певицы стало известно в конце апреля. Тогда супруги впервые официально подтвердили слухи, которые долгое время обсуждали поклонники. До этого момента пара предпочитала не раскрывать подробности и сохраняла интригу вокруг грядущего пополнения в семье.