«Мы очень тебя ждём»: Анет Сай и 10AGE раскрыли пол будущего ребёнка

30 мая 2026, 13:56

У Анет Сай и 10AGE родится дочь

Анет Сай и 10AGE (Фото: Instagram* / @anetsai)

Певица Анет Сай и её супруг 10AGE поделились в соцсетях радостной новостью. Пара устроила гендер-пати и наконец раскрыла пол своего будущего ребёнка.





На видео будущие родители стоят спиной к грузовику в ожидании главного момента праздника. Когда двери кузова открылись, в небо взмыли розовые воздушные шары, которые и раскрыли главную интригу — у пары будет девочка.



Эмоциональный момент вызвал бурную реакцию у гостей и поклонников артистов. Под публикацией Анет Сай оставила короткое, но трогательное послание будущей дочери.





«Мы очень тебя ждём», — написала она.