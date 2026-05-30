Блейк Лайвли публично пофлиртовала с Райаном Рейнольдсом
Блейк Лайвли вновь привлекла внимание поклонников публикацией с Райаном Рейнольдсом. 38-летняя актриса поделилась в соцсетях новым снимком.
На нём её супруг сидит на улице с тарелкой домашнего печенья и свежей малины.
«Вкусно», — лаконично подписала кадр Блейк.Однако подписчики быстро поняли, что речь идёт не только о десерте. На следующих фотографиях актриса отдельно показала печенье, а затем крупным планом — мускулистые руки Райана, явно добавив публикации флиртующий подтекст.
Лайвли и Рейнольдс начали встречаться в 2011 году, а уже через год сыграли свадьбу. Сейчас супруги воспитывают четверых детей и считаются одной из самых крепких пар Голливуда.