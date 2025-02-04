«Ангельские» номера и автопарк на 70 миллионов рублей: какими машинами владеет Валерий Меладзе в России

Валерий Меладзе (Фото: соцсети)
У Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей, пишет Shot.
По данным издания, после возвращения в Россию Меладзе передвигается на автомобилях Mercedes. Самой дорогой машиной певца является Mercedes-Benz AMG G63 в спортивном исполнении и с дорогими дополнениями. Его стоимость оценивается в 21 миллион рублей. Этот автомобиль Меладзе предпочитает водить сам.
Внедорожник Mercedes GLS 400 D 4Matic на Валерия переписал его брат Константин, который осудил СВО, после чего начал избавляться от российского имущества.
Всего у Меладзе шесть автомобилей Mercedes, общей стоимостью 70 млн рублей. На четырех из них установлены так называемые «ангельские номера»: 525, отличается только серия. Считается, что номер 525 несёт в себе мощное послание из духовной сферы. Подобное сочетание цифр может повлиять на перемены и личностный рост. Стоимость такого номера достигает нескольких миллионов рублей.
«Ангельские» номера 525 установлены также на машине сестры певца, которая ездит на Mercedes GLC 250 4 Matic 2017 года выпуска.
Ещё один Mercedes оформлен на дочь Меладзе Арину. У нее есть Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года выпуска, стоимостью 4,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость всего семейного автопарка достигает 80 миллионов рублей.
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Внедорожник Mercedes GLS 400 D 4Matic на Валерия переписал его брат Константин, который осудил СВО, после чего начал избавляться от российского имущества.
Всего у Меладзе шесть автомобилей Mercedes, общей стоимостью 70 млн рублей. На четырех из них установлены так называемые «ангельские номера»: 525, отличается только серия. Считается, что номер 525 несёт в себе мощное послание из духовной сферы. Подобное сочетание цифр может повлиять на перемены и личностный рост. Стоимость такого номера достигает нескольких миллионов рублей.
«Ангельские» номера 525 установлены также на машине сестры певца, которая ездит на Mercedes GLC 250 4 Matic 2017 года выпуска.
Ещё один Mercedes оформлен на дочь Меладзе Арину. У нее есть Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года выпуска, стоимостью 4,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость всего семейного автопарка достигает 80 миллионов рублей.
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Элина Позднякова