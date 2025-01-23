Побоялся возвращаться в РФ: Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи

Константин Меладзе (Фото: соцсети)
Продюсер Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца, его брату Валерию пришлось показывать могилу по видеосвязи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Композитор был за рулем во время видеозвонка. Его провели к месту захоронения, он сказал несколько слов покойному отцу, после чего пообщался с родственниками.
По данным Telegram-канала, знаменитый композитор имеет два гражданства — грузинское и украинское. В России композитор получил вид на жительство, но, согласно закону, каждый год иностранные граждане должны лично подтверждать, что находятся в стране не менее полугода.
Стоит отметить, что Меладзе уехал из РФ после начала СВО, по этой причине продлить ВНЖ он не смог.
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По данным Telegram-канала, знаменитый композитор имеет два гражданства — грузинское и украинское. В России композитор получил вид на жительство, но, согласно закону, каждый год иностранные граждане должны лично подтверждать, что находятся в стране не менее полугода.
Стоит отметить, что Меладзе уехал из РФ после начала СВО, по этой причине продлить ВНЖ он не смог.
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Екатерина Коршунова