От былого величия остались лишь крохи: как русофобские высказывания Меладзе влияют на судьбу дочери

Валеий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Москва действительно умеет удивлять роскошью, особенно на Остоженке, где каждый квадратный метр пронизан атмосферой элитной жизни, а рестораны стараются превратиться в настоящие храмы гастрономического искусства. Однако не всем удается удержаться на плаву в этом конкурентном море.
Семейство Меладзе столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Бизнес дочери Валерия Меладзе потерпел крах, а отмена выступлений и общественное давление заставляют артистов искать альтернативные способы заработка, такие как корпоративы на нейтральной территории.
Брат артиста Константин Меладзе принял решение продать свою недвижимость в столице, стремясь минимизировать убытки. Общественная критика также негативно сказывается на их репутации, что может повлиять на будущие проекты семьи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Omela открыл свои двери до пандемии коронавируса, но уже через полгода после старта у Софьи начались проблемы. Первый шеф-повар не смог удовлетворить требования взыскательной аудитории, которая ожидала блюд «как в Париже, но по более низким ценам». Поиск нового шефа занял несколько месяцев, но и второй повар не смог спасти ситуацию, добавив в меню экзотические блюда с щучьей икрой и олениной, что не вызвало интереса у клиентов.
Третья попытка привлечь специалиста из-за границы также оказалась неудачной: итальянец, который пришел на помощь, вскоре покинул ресторан, так и не успев проявить себя. К середине 2023 года стало очевидно, что Omela тонет, несмотря на элитные интерьеры и дорогую барную карту. В отчаянной попытке спасти бизнес к дочери пришел ее отец, однако его поддержка не принесла желаемых результатов.
Спустя почти три года после открытия, Софья была вынуждена признать поражение: надежды на восстановление ресторана иссякли. По информации нескольких Telegram-каналов, 1 января стало официальной датой закрытия Omela.
Во время выступления в Дубае он случайно произнес нацистский лозунг, что привело к общественному осуждению и попыткам оправдаться на протяжении нескольких месяцев. Вскоре после этого он вновь выступил в России, но, не дождавшись успеха, снова уехал под защиту своего влиятельного брата, композитора Константина Меладзе.
В отличие от мужа, Альбина Джанабаева продолжала периодически возвращаться в Москву, стараясь сохранить свою карьеру. Она активно искала заказы на корпоративы и организовывала концерты, даже снижая гонорары, чтобы поддержать семью на плаву.
Тем временем Валерий продолжал выступать для российской публики только на нейтральных площадках — в Дубае или Турции. Это могло быть связано с его опасениями вновь оказаться под огнем критики или желанием избегать лишнего внимания соотечественников.
Однако вскоре после младшего Меладзе «доступа к сцене» лишился и старший брат: Константин был изгнан со сцены и вынужден был распрощаться с недвижимостью в Москве, осознавая, что возвращение в страну для него закрыто.
В этот непростой период Альбина Джанабаева взяла на себя ответственность за благосостояние семьи, но и её карьера столкнулась с серьезными трудностями. После скандала с мужем её также «отменили» в Европе и других странах, что лишило её возможности зарабатывать.
Судя по всему, Меладзе нашел свою нишу, подрабатывая на частных вечеринках. Несмотря на то что его имя когда-то ассоциировалось с грандиозными шоу и миллионами гонораров, сейчас он вынужден довольствоваться гораздо меньшими суммами. Продюсер Евгений Морозов недавно утверждал, что у братьев Меладзе есть все необходимое для жизни, но реальность показывает другую картину: от былого величия остались лишь крохи.
По информации продюсера, в год у Меладзе примерно 15 таких выступлений, которые обеспечивают ему уровень жизни, позволяющий не тужить. В условиях текущей экономической ситуации гонорары за его выступления все еще впечатляют: 100 тысяч долларов кажутся космической суммой. Для многих артистов это вполне приличные деньги, позволяющие комфортно существовать. Как отмечает Морозов, звезды уровня Меладзе без труда могут проводить три-четыре мероприятия в месяц.
Однако полученный урок, похоже, Меладзе усвоил хорошо. Он избегает выездов в зону СВО и не делает новых громких заявлений. Интересно, что о гуманитарной помощи российским бойцам от него так и не поступало никаких новостей.
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Брат артиста Константин Меладзе принял решение продать свою недвижимость в столице, стремясь минимизировать убытки. Общественная критика также негативно сказывается на их репутации, что может повлиять на будущие проекты семьи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Надежд на реабилитацию нетНесколько лет назад Софья Меладзе, дочь артиста, открыла в столице ресторан средиземноморской кухни под названием Omela. С амбициозными планами заведение должно было стать излюбленным местом для богатых клиентов из светского общества. Однако, несмотря на первоначальный успех, ресторан столкнулся с серьезными трудностями.
Omela открыл свои двери до пандемии коронавируса, но уже через полгода после старта у Софьи начались проблемы. Первый шеф-повар не смог удовлетворить требования взыскательной аудитории, которая ожидала блюд «как в Париже, но по более низким ценам». Поиск нового шефа занял несколько месяцев, но и второй повар не смог спасти ситуацию, добавив в меню экзотические блюда с щучьей икрой и олениной, что не вызвало интереса у клиентов.
Третья попытка привлечь специалиста из-за границы также оказалась неудачной: итальянец, который пришел на помощь, вскоре покинул ресторан, так и не успев проявить себя. К середине 2023 года стало очевидно, что Omela тонет, несмотря на элитные интерьеры и дорогую барную карту. В отчаянной попытке спасти бизнес к дочери пришел ее отец, однако его поддержка не принесла желаемых результатов.
Спустя почти три года после открытия, Софья была вынуждена признать поражение: надежды на восстановление ресторана иссякли. По информации нескольких Telegram-каналов, 1 января стало официальной датой закрытия Omela.
«Заведение проработало почти два года, сменив трех шефов, но ни один месяц не завершился в ноль. Телефоны и соцсети молчат», — поделился очевидец в одном из профильных каналов.
Фото: iStock/Evgeny Tkachev
Убежище за границейВ 2022 году Валерий Меладзе покинул страну, присоединившись к ряду знаменитостей, которые искали убежище за границей. Многие из них ссылались на начало специальной военной операции, но артист сам оказался в центре скандала из-за своей необдуманной реплики.
Во время выступления в Дубае он случайно произнес нацистский лозунг, что привело к общественному осуждению и попыткам оправдаться на протяжении нескольких месяцев. Вскоре после этого он вновь выступил в России, но, не дождавшись успеха, снова уехал под защиту своего влиятельного брата, композитора Константина Меладзе.
В отличие от мужа, Альбина Джанабаева продолжала периодически возвращаться в Москву, стараясь сохранить свою карьеру. Она активно искала заказы на корпоративы и организовывала концерты, даже снижая гонорары, чтобы поддержать семью на плаву.
Тем временем Валерий продолжал выступать для российской публики только на нейтральных площадках — в Дубае или Турции. Это могло быть связано с его опасениями вновь оказаться под огнем критики или желанием избегать лишнего внимания соотечественников.
Однако вскоре после младшего Меладзе «доступа к сцене» лишился и старший брат: Константин был изгнан со сцены и вынужден был распрощаться с недвижимостью в Москве, осознавая, что возвращение в страну для него закрыто.
В этот непростой период Альбина Джанабаева взяла на себя ответственность за благосостояние семьи, но и её карьера столкнулась с серьезными трудностями. После скандала с мужем её также «отменили» в Европе и других странах, что лишило её возможности зарабатывать.
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Меладзе нашел свою нишуВ конце осени 2024 года Валерий Меладзе вновь оказался на сцене, но теперь это были закрытые корпоративы в России, организованные некими «денежными кошельками». После скандала в Дубае, который слегка подмочил его репутацию, артисту больше не светят большие концерты и съемки на федеральном телевидении.
Судя по всему, Меладзе нашел свою нишу, подрабатывая на частных вечеринках. Несмотря на то что его имя когда-то ассоциировалось с грандиозными шоу и миллионами гонораров, сейчас он вынужден довольствоваться гораздо меньшими суммами. Продюсер Евгений Морозов недавно утверждал, что у братьев Меладзе есть все необходимое для жизни, но реальность показывает другую картину: от былого величия остались лишь крохи.
По информации продюсера, в год у Меладзе примерно 15 таких выступлений, которые обеспечивают ему уровень жизни, позволяющий не тужить. В условиях текущей экономической ситуации гонорары за его выступления все еще впечатляют: 100 тысяч долларов кажутся космической суммой. Для многих артистов это вполне приличные деньги, позволяющие комфортно существовать. Как отмечает Морозов, звезды уровня Меладзе без труда могут проводить три-четыре мероприятия в месяц.
Однако полученный урок, похоже, Меладзе усвоил хорошо. Он избегает выездов в зону СВО и не делает новых громких заявлений. Интересно, что о гуманитарной помощи российским бойцам от него так и не поступало никаких новостей.
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Дарья Осипова