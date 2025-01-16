От былого величия остались лишь крохи: как русофобские высказывания Меладзе влияют на судьбу дочери

Москва действительно умеет удивлять роскошью, особенно на Остоженке, где каждый квадратный метр пронизан атмосферой элитной жизни, а рестораны стараются превратиться в настоящие храмы гастрономического искусства. Однако не всем удается удержаться на плаву в этом конкурентном море.