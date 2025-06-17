Анита Цой о том, как Катя Лель вылечила ее ногу с помощью целительного дара: «Случилось настоящее чудо»

Анита Цой призналась, что Катя Лель вылечила ее ногу с помощью целительного дара
Анита Цой (Фото: Инстаграм* @anitatsoy)

Мистические события порой случаются в жизни звезд, и многие из них часто рассказывают, как те или иные события повлияли на их судьбу.



Певица Анита Цой призналась, что верит в сверхспособности человека. Исполнительница хита «Береги меня» полагает, что некоторые люди могут исцелять и заглядывать потусторонний мир.

«Вы будете смеяться, но я верю, что некоторые люди умеют лечить руками. Например, в моей жизни был случай, когда мне очень помогла Катя Лель», — отметила Цой в беседе с Общественной Службой Новостей.

Со слов Аниты, она получила повреждение ноги и коллега «вылечила» ее с помощью своих рук.

«Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо», — добавила Цой.

Певица подчеркнула, что раньше постоянно проявляла скептицизм и не верила, что потусторонний мир существует. А сейчас уверена, что он есть и ​обитают в нем не только люди.

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Ольга Енгалычева

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