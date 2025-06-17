Анита Цой о том, как Катя Лель вылечила ее ногу с помощью целительного дара: «Случилось настоящее чудо»

17 июня 2025, 19:24

Анита Цой призналась, что Катя Лель вылечила ее ногу с помощью целительного дара

Анита Цой (Фото: Инстаграм* @anitatsoy)

Мистические события порой случаются в жизни звезд, и многие из них часто рассказывают, как те или иные события повлияли на их судьбу.





Певица Анита Цой призналась, что верит в сверхспособности человека. Исполнительница хита «Береги меня» полагает, что некоторые люди могут исцелять и заглядывать потусторонний мир.





«Вы будете смеяться, но я верю, что некоторые люди умеют лечить руками. Например, в моей жизни был случай, когда мне очень помогла Катя Лель», — отметила Цой в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо», — добавила Цой.