Актер Гоша Куценко раскрыл, как помог режиссеру Квентину Тарантино с фильмом «Бесславные ублюдки»

17 июня 2025, 19:05

Куценко признался, что помог Тарантино с идеей финала «Бесславных ублюдков»

Гоша Куценко (Фото: кадр из сериала «Балабол»)

Российский актер Гоша Куценко раскрыл, как помог режиссеру Квентину Тарантино в работе над фильмом. Он познакомился с кинематографистом в Нью-Йорке. Историей знаменитость поделился в эфире «Шоу Воли».





Со слов Куценко, Тарантино рассказывал ему о картине «Бесславные ублюдки». Однако кинематографист никак не мог придумать концовку. Они виделись несколько раз и пили алкоголь, но каждая встреча становилась для режиссера как первая.



После беседы в Нью-Йорке они случайно встретились в Исландии. Из-за нелетной погоды Гоша и Квентин не могли никуда добраться. Знаменитости увиделись в баре, разговор вновь зашел о той самой ленте.





«Тарантино летел куда-то к друзьям, а я — со своей группой выступать. Он мне опять рассказал про «Бесславных ублюдков». Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам предложил ему убить Гитлера. Он обрадовался: «Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!», — откровенничал артист.