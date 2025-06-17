Егор Крид рассказал, как потусторонний мир помог ему стать звездой

17 июня 2025, 18:35

Егор Крид (фото: ВКонтакте @egorkreed)

Егор Крид признался, что неоднократно становился свидетелем проявления потусторонних сил. Певец поделился самыми странными и необъяснимыми случаями из жизни.





Артист отметил, что мистика с ним произошла, когда он ещё жил в Пензе. В тот вечер, когда произошло необъяснимое, Крид играл в компьютерную игру. Во всём районе отключили свет, вся улица погрузилась во тьму. После с улицы раздалась фортепианная музыка.



На следующий день к Егору в гости пришёл друг, который рассказал, что тоже слышал игру на пианино.





«А потом он повёл меня в один заброшенный дом, где в одной из комнат стояло пианино, которое было покрыто паутиной и пылью. Он сказал, что в этой заброшке живут призраки и местные часто слышат игру на фортепиано», – поделился Крид в беседе с Общественной Службой Новостей.