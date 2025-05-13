Анита Цой откровенно рассказала о диете, которая помогает ей похудеть

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Певица Анита Цой поделилась своими секретами на нелёгком пути к стройности.
«Я от природы очень пухленькая девушка. С молодости старалась держать себя в руках, сотни раз садилась на диеты и пыталась обрести фигуру своей мечты», — призналась Анита в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом она отметила, что часто «заедала депрессии», но сейчас артистка отчаянно пытается вернуть себе осиную талию и регулярно посещает зал.
«Зал — это ладно, самое главное, что я потихоньку начинаю правильно питаться. Пью много воды и отвары трав, ем фрукты и овощи. Живот уходит через месяц», — уточнила звезда.
Цой подчеркнула, что худеет при помощи диетолога.
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