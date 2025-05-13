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«Вы не поверите»: Буланова раскрыла эффективный способ быстро похудеть

Татьяна Буланова ест один раз в день, чтобы быстро похудеть
Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова призналась, что сидела на различных диетах, некоторые помогали, но вес все равно возвращался, другие же, наоборот, только вызывали зверский аппетит.
«Мне кажется, что диета — это абсолютно индивидуальная история. Как говорится, что хорошо русскому, то немцу смерть. Не может один и тот же способ помочь сразу тысячам людей, я сама в этом убедилась», — рассказала Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она отметила, что лишний вес у нее появляется после праздников, и тогда, чтобы избавиться от ненавистных килограммов, певица начинает есть один раз в день.

«Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась Буланова.

При этом она отметила, что в этот прием пищи она ест то, что захочет.

Также певица рассказала, что пробовала похудеть с помощью модных препаратов, но они ей не помогли.

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«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку»: Станислав Садальский раскритиковал коренных москвичей
Станислав Садальский: мы, приезжие, двигаем искусство и науку
12 мая 2025, 23:50

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о своем отношении к коренным москвичам и приезжим в столицу гражданам. Причем актер относится к последним, и в его словах наблюдается нотка гордости за себя.
«Я люблю то место, где я родился. В маленьком чувашском селе, которое раньше называлось Чкаловское. Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — передает слова Садальского 5-tv.ru.

За свою полувековую карьеру Станислав множество раз оказывался на подъеме и на дне. Несмотря ни на что артист продолжал двигаться дальше и достигать успеха. В общем на его счету уже свыше 100 ролей в театре и кино. О своих заслуга Садальский рассказывает открыто, а скромность посоветовал оставить неудачникам.

Натали снялась в маленьком черном платье
Натали снялась в маленьком черном платье
«Сейчас я живу в новостройке, которая сделана под старину. Мой дом расположен в самом центре столицы. До Красной площади мне идти пешком пять минут, если ускориться, то могу добраться и за две. Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — заявил актер.

Станислав Садальский родился в 1951 году в селе Чкаловское в Чувашии. На его счету несколько наград, в том числе и государственных. В 1991 году Станислава признали заслуженны артистом РСФСР. В 2007 году Садальский получил звание народного артиста Грузии.

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Невестка Валерии эмоционально высказалась о цвете глаз новорожденного сына: «Вот это классную лотерею он поймал»
Лиана Шульгина заявила. что у ее новорожденного сына будут синие глаза
12 мая 2025, 22:31

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Недавно блогер Лиана Шульгина стала мамой во второй раз. Невестка Валерии рассказала, что медик сообщил ей будущий цвет глаз новорожденного Мирона.
Шульгина подробно рассказывала поклонникам о том, как проходили роды. Девушка выбрала больницу в столице, где она находилась в отдельной палате с джакузи и оборудованием для КТГ. Муж Лианы был рядом с возлюбленной весь процесс.

Блогер продолжает делиться новостями о малыше. Сегодня выяснилось, что к звездной семье приходил доктор, который обследовал ребенка. Невестка Валерии эмоционально рассказала радостную новость.

«Сегодня к Мирону приходил врач. У него будут синие глаза... Это просто моя мечта, всю беременность ходила и думала об этом, но надежды было мало, потому что у меня у самой один глаз почти карий», — откровенничала Лиана.

Подписчики поздравили Шульгину.

«Вот это классную лотерею он поймал», «Да, у вас в семье, конечно, много кареглазых, хорошо, что Мирон разбавит», «Хочется так уже взглянуть на Мирошу», — написали поклонники.

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«Жена плачет»: Сарик Андреасян привез Лизу Моряк и новорожденную Шарлиз домой
Лизу Моряк и новорожденную дочь Сарика Андреасяна выписали из роддома
12 мая 2025, 22:10

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Телеграм @sarik_i_moryak)

10 мая в звездной семье режиссера и актрисы случилось пополнение. Лиза Моряк родила Сарику Андреасяну дочь, которую назвали Шарлиз.
Сегодня режиссер привез супругу и новорожденную дочь домой. Андреасян показал ролик с выписки из роддома. В кадре у актрисы глаза на мокром месте, малышку кутают в мягкое белое одеяло.

«Выписываемся! Жена плачет от радости! Это все прекрасно! Фотографии и видео с выписки будут позже! Теперь надо транспортироваться домой», — подписал публикацию Сарик.

Поклонники супругов обрадовались такому значимому событию.

«Я вместе с вашей женой плачу. Это очень трогательный момент»; «Поздравляем вашу семью. Здоровья вам, счастья»; «Такое ощущение, что я вместе с вами родила. Поздравляю. Любви и счастья вашему дому», — подчеркнули фолловеры.

Стоит напомнить, что режиссер и актриса уже воспитывают двухлетнюю дочь Элизабет. Для Лизы новорожденная девочка стала вторым ребенком, а у Сарика есть сыновья Марк и Мартин от прошлого брака с бренд-шефом Аленой.

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#актриса
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Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки
Экс-супруга Галустяна ответила на слухи о разводе из-за его беременной визажистки
12 мая 2025, 21:56

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)

После того, как Михаил Галустян и его теперь уже бывшая жена объявили о разводе после 18 лет брака, далеко не все поклонники поверили, что расставание было тихим и мирным. А вскоре общественность и вовсе заговорила о новом романе юмориста.
Дело в том, что его незамужняя визажистка Милена практически в это же время объявила о беременности, не назвав отца ребёнка. При этом Галустян нередко появлялся в её сторис и постах в личном блоге.

Виктория Галустян прокомментировала эти слухи и высказалась о разводе.

«Никто никого не предавал и не бросал – это совместное решение. <…> Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушёл к другой. Это не так», – высказалась бывшая жена артиста в личном блоге.
Виктория также добавила, что Михаил остаётся прекрасным отцом для их дочерей Вики и Элины. Также между бывшими супругами не осталось обид и неразрешённых финансовых вопросов.

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#ребёнок
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Натали снялась в маленьком черном платье
12 мая 2025, 21:54

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)

Певица Натали устроила фотосессию в черном полупрозрачном платье. В своем блоге она заявила, что это первая студийная фотосессия за пять лет.
Исполнительница хитов «Ты такой» приняла участие в профессиональной фотосессии. Съемка была в студии со светлыми стенами и большими окнами.

Певица позировала на белом фоне. Натали уложила светлые волосы мягкой волной. Визажист сделал артистке естественный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой.

Перед объективом камеры Натали появилась в черном полупрозрачном платье с кружевами. Наряд полностью открывал плечи и спину исполнительницы, Натали дополнила образ черными каблуками.

Артистка уточнила, что уже пять лет не устраивала студийных фотосессий. Натали также поблагодарила фотографа и стилиста.

Ранее певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.

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