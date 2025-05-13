«Вы не поверите»: Буланова раскрыла эффективный способ быстро похудеть

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)
Певица Татьяна Буланова призналась, что сидела на различных диетах, некоторые помогали, но вес все равно возвращался, другие же, наоборот, только вызывали зверский аппетит.
«Мне кажется, что диета — это абсолютно индивидуальная история. Как говорится, что хорошо русскому, то немцу смерть. Не может один и тот же способ помочь сразу тысячам людей, я сама в этом убедилась», — рассказала Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она отметила, что лишний вес у нее появляется после праздников, и тогда, чтобы избавиться от ненавистных килограммов, певица начинает есть один раз в день.
«Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась Буланова.
При этом она отметила, что в этот прием пищи она ест то, что захочет.
Также певица рассказала, что пробовала похудеть с помощью модных препаратов, но они ей не помогли.
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Элина Позднякова