Анита Цой рассказала, что переживает из-за одиночества сына

Анита Цой (Фото: Инстаграм* @anitatsoy)
Народная артистка РФ Анита Цой в беседе с Леди Mail рассказала, что переживает из-за одиночества сына.
По ее словам, 32-летний Сергей до сих пор не женат, так как поглощен работой и созданием финансовой базы для будущей семьи.
Анита поделилась, что уже не первый год собственноручно подыскивает пару сыну. Артистка также представляет будущую избранницу сына и то, какие отношения с ней выстроит.
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«Поэтому у него пока нет времени для свиданий и ухаживаний. Надеюсь, все будет», — сказала Цой.
Анита поделилась, что уже не первый год собственноручно подыскивает пару сыну. Артистка также представляет будущую избранницу сына и то, какие отношения с ней выстроит.
«Внуков мне уже хочется», — призналась певица.
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Екатерина Коршунова