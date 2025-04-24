Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход

Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)
Знаменитая актриса Анна Хилькевич шокировала своих подписчиков, признавшись, что тратит около 400 тысяч рублей ежемесячно на уход за своей внешностью. В своем Telegram-канале она подробно рассказала о бьюти-процедурах, которые включает в свой рутинный уход: маникюр, уход за волосами, телом, гигиену зубов, эпиляцию и визиты к косметологу.
По словам Анны, итоговая сумма может варьироваться, и не учитывает расходы на укладки и макияж для съемок и мероприятий.
Актриса также поделилась, что иногда удается сэкономить на маникюре и наращивании ресниц благодаря собственному салону красоты.
Некоторые процедуры, такие как избавление от пигментации или инъекции ботокса, могут стоить от 100 до 200 тысяч рублей за раз. Подписчики Хилькевич были впечатлены ее откровениями, оставив комментарии о высоких расходах на красоту.
Читайте также:
Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой
Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных
Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы
«Цифры бывают очень разные», — отметила она.
Актриса также поделилась, что иногда удается сэкономить на маникюре и наращивании ресниц благодаря собственному салону красоты.
Некоторые процедуры, такие как избавление от пигментации или инъекции ботокса, могут стоить от 100 до 200 тысяч рублей за раз. Подписчики Хилькевич были впечатлены ее откровениями, оставив комментарии о высоких расходах на красоту.
Читайте также:
Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой
Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных
Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы
Дарья Осипова