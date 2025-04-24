Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход

Знаменитая актриса Анна Хилькевич шокировала своих подписчиков, признавшись, что тратит около 400 тысяч рублей ежемесячно на уход за своей внешностью. В своем Telegram-канале она подробно рассказала о бьюти-процедурах, которые включает в свой рутинный уход: маникюр, уход за волосами, телом, гигиену зубов, эпиляцию и визиты к косметологу.