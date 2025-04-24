Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных, передает Ura.ru.
На фоне новостей о маленьких пенсиях у других артистов исполнитель отметил, что не интересуется чужими средствами.
Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей, которые обитают на его загородном участке. Певец также кормит 13 кошек и рыбок в пруду. Артист считает своим долгом помогать животным.
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«Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным», — заявил Антонов.
Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей, которые обитают на его загородном участке. Певец также кормит 13 кошек и рыбок в пруду. Артист считает своим долгом помогать животным.
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Екатерина Коршунова