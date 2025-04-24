Лариса Долина раскритиковала вокал американской певицы

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народная артистка России Лариса Долина высказала резкую критику в адрес американской певицы Кристины Агилеры. Об этом пишет «Voice».
В ходе мастер-класса по вокалу для студентов Московского государственного института культуры, где Долина занимает должность заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства, она отметила, что не может больше слушать музыку Агилеры из-за ее громкого исполнения.
По словам 69-летней певицы, Агилера не демонстрирует разнообразия в своем вокале.
Она подчеркнула, что даже в попытках исполнить тихие партии, Агилера не справляется с задачей, что, по мнению Долиной, является серьезной проблемой.
Кроме того, артистка выразила мнение, что у Агилеры отсутствует музыкальный продюсер, который мог бы направлять ее и давать полезные советы.
Кристина Агилера является одной из самых коммерчески успешных певиц в мире и обладательницей шести премий «Грэмми». В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших исполнительниц всех времен.
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По словам 69-летней певицы, Агилера не демонстрирует разнообразия в своем вокале.
«Я уже не могу слушать Агилеру! Она везде одинаковая! Никакой разницы между ее песнями не слышу. Я слушаю одну песню, и второй уже не интересно», — заявила Долина.
Она подчеркнула, что даже в попытках исполнить тихие партии, Агилера не справляется с задачей, что, по мнению Долиной, является серьезной проблемой.
Кроме того, артистка выразила мнение, что у Агилеры отсутствует музыкальный продюсер, который мог бы направлять ее и давать полезные советы.
Кристина Агилера является одной из самых коммерчески успешных певиц в мире и обладательницей шести премий «Грэмми». В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших исполнительниц всех времен.
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Дарья Осипова