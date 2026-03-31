Анна Хилькевич показала живот и раскрыла причину УЗИ
Анна Хилькевич решилась на пластику после третьих родов
Актриса Анна Хилькевич объяснила причину своего недавнего УЗИ. Звезда опубликовала видео, где показала живот с растянувшейся после родов кожей. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.
Артистка планирует исправить ситуацию с помощью операции.
«Вот и причина моего недавнего УЗИ. Кажется, пришло время вернуть "домик" в прежнюю форму», — написала она.
Анна Хилькевич прославилась после роли в комедийном сериале про студентов. Помимо актёрского образования, она окончила лингвистический лицей и экономический университет. Это помогло артистке успешно начать собственный бизнес. Знаменитость свободно владеет английским и французским языками. Водительские права актриса получила в 16 лет, а через 2 года уже приобрела собственный автомобиль.