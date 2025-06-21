Анна Пересильд устроила яркую фотосессию в Париже
Сейчас 16-летняя Анна Пересильд отдыхает в Париже. В личном блоге актриса показала атмосферные кадры, снятые на фоне главной достопримечательности Парижа
Наследница режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд решила отправиться в путешествие на летних каникулах. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поехала в город любви. Сегодня она устроила зрелищную фотосессию в Париже.
Анна снялась на фоне Эйфелевой башни. Артистка стильно оделась. Пересильд выбрала белую майку и свободный джинсовый комбинезон.
Восходящая звезда распустила волосы, уложенные мелкими волнами. Анна отказалась от макияжа в пользу своей природной красоты и привлекательности. Девушка позировала, принимая красивые позы.
Поклонники артистки восхитились красотой Анны и атмосферой Парижа.
«Вау, фотки просто класс», «Анна, вы прекрасна», «Как тебе идет Париж», «Что за прекрасная парижанка?», «Куколка», — написали они.
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