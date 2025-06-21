Анна Пересильд устроила яркую фотосессию в Париже

21 июня 2025, 19:16

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)

Сейчас 16-летняя Анна Пересильд отдыхает в Париже. В личном блоге актриса показала атмосферные кадры, снятые на фоне главной достопримечательности Парижа





Наследница режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд решила отправиться в путешествие на летних каникулах. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поехала в город любви. Сегодня она устроила зрелищную фотосессию в Париже.



Анна снялась на фоне Эйфелевой башни. Артистка стильно оделась. Пересильд выбрала белую майку и свободный джинсовый комбинезон.



Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)



Восходящая звезда распустила волосы, уложенные мелкими волнами. Анна отказалась от макияжа в пользу своей природной красоты и привлекательности. Девушка позировала, принимая красивые позы.



Поклонники артистки восхитились красотой Анны и атмосферой Парижа.





«Вау, фотки просто класс», «Анна, вы прекрасна», «Как тебе идет Париж», «Что за прекрасная парижанка?», «Куколка», — написали они.