«Брак — это греховное сожительство»: Анастасия Волочкова объяснила выбор дочери

21 июня 2025, 18:49

Волочкова рассказала, почему ее дочь Ариадна не вышла замуж

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова раскрыла, почему ее 19-летняя дочь Ариадна не вышла замуж. По словам балерины, пара ограничилась венчанием в католическом храме Санкт-Петербурга.





Перед этим девушка и ее 23-летний избранник Никита Григорян собрали гостей в историческом особняке Мясникова. Однако ни отец невесты, ни родители жениха так и не появились на празднике.



Бывшая прима Большого театра рассказала, почему влюбленные до сих пор не состоят в браке: Ариадна не считает роспись нужной, пишет Voice.





«Захотят — поставят, не захотят — не поставят. Они повенчались в католическом храме здесь, в Санкт-Петербурге. Католическая церковь позволяет венчание без всех этих штампов», — пояснила Анастасия.

«Во-первых, браком хорошее дело не назовешь, да. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство», — заключила звезда во время разговора с журналистами.

