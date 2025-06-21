«С головой ничего хорошего»: Прохор Шаляпин высказался об Ирине Дубцовой
Прохор Шаляпин заявил, что у Ирины Дубцовой сложный характер
Артист Прохор Шаляпин в очередной раз высказался о певице Ирине Дубцовой. Его процитировал Телеграм-канал «Звездач».
Несмотря на былые ссоры с исполнительницей хита «О нем», артист продолжает тепло относиться к Дубцовой.
«Мы росли вместе. Я все равно ее люблю, но мне ее жаль, потому что вот такой сложный характер. Дубцова… Ну, троллят ее. Она сложная. Талантливая девочка она, но с головой ничего хорошего. У меня тоже с головой ничего хорошего», — откровенничал Шаляпин.
Со слов артиста, люди со сложным характером сами же от его и страдают. К числу таких Прохор отнес певицу.
«Ей же все равно хочется любви и ласки», — добавил Шаляпин.
Еще Прохор отметил, что вся надежда в отечественном шоу-бизнесе лишь на него и Ольгу Бузову.
Ранее продюсер Виктор Дробыш призвал Прохора Шаляпина лично повторить свои обвинения
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