«С головой ничего хорошего»: Прохор Шаляпин высказался об Ирине Дубцовой

21 июня 2025, 17:17

Прохор Шаляпин заявил, что у Ирины Дубцовой сложный характер

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Артист Прохор Шаляпин в очередной раз высказался о певице Ирине Дубцовой. Его процитировал Телеграм-канал «Звездач».





Несмотря на былые ссоры с исполнительницей хита «О нем», артист продолжает тепло относиться к Дубцовой.





«Мы росли вместе. Я все равно ее люблю, но мне ее жаль, потому что вот такой сложный характер. Дубцова… Ну, троллят ее. Она сложная. Талантливая девочка она, но с головой ничего хорошего. У меня тоже с головой ничего хорошего», — откровенничал Шаляпин.

«Ей же все равно хочется любви и ласки», — добавил Шаляпин.