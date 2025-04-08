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Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения

Анна Седокова (фото: Instagram* / annasedokova)

Анна Седокова (фото: Instagram* / annasedokova)

Анна Седокова трогательно поздравила своего сына Гектора с днём рождения, поделившись серией личных снимков в соцсетях. 42-летняя певица, пережившая недавно непростой жизненный период, вновь обрела повод для радости — сегодня отмечает праздник самый важный мужчина в её жизни.
На опубликованных кадрах школьник запечатлён в ярко-красной футболке, а Анна — в черном топе. На одном фото мальчик нежно обнимает маму, положив голову ей на плечо. На других — играет с собакой породы сиба-ину и увлечённо гоняет мяч во время футбольного матча.

«Сегодня день рождения у моего маленького супергероя. Целых восемь лет мы с тобой вместе. И нет большего счастья, чем видеть, как ты улыбаешься. Обещаю сделать всё для этого. Любим очень. Мама и сестрички. Гектор – супергерой», — написала певица.

Публикацию артистки отметила телеведущая и блогер Ида Галич: «Поздравляем красавчика!» — написала она. Фанаты Седоковой также завалили пост тёплыми пожеланиями и комплиментами в адрес мальчика.

Анна Седокова с сыном (фото: Instagram* / annasedokova)

У Анны трое детей от разных отношений. Старшая дочь Алина, которой сейчас 20, родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем. Средняя — 13-летняя Моника — от бизнесмена Максима Чернявского. После развода девочка по решению суда осталась жить в США с отцом, а Седокова навещает её при любой возможности. Оба первых брака певицы продлились около двух лет.

Гектора Анна родила в союзе с предпринимателем Артёмом Комаровым, но отношения завершились вскоре после его рождения.

В 2020 году артистка вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, свадьба состоялась в Москве. Однако осенью прошлого года она подала на развод, и в декабре брак был официально расторгнут. К сожалению, 17 декабря Янис трагически скончался — его тело обнаружили в подъезде одного из домов в Москве. Это стало серьёзным эмоциональным ударом для Седоковой.

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08 апреля 2025, 15:26

Александр Птеров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)

Актёр Александр Петров и его супруга Виктория Антонова впервые стали родителями — об этом сообщает издание Super, ссылаясь на источник из близкого окружения пары.
По информации журналистов, во время родов Викторию сопровождала доула — специалист по поддержке женщин в процессе родоразрешения. Молодые родители стали мамой и папой мальчика.

Напомним, что Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.

Перед этим пара устроила гендер-пати для самых близких, где и стало известно, что они ждут сына.

Также сообщалось, что в начале года Александр продал квартиру, в которой ранее жил с бывшей возлюбленной — актрисой Стасей Милославской. Он решил вложиться в новый семейный дом для жены и будущего ребёнка.

Двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы были выставлены на продажу примерно год назад. Первоначально Петров просил за жильё 60,6 млн рублей, однако покупателей по этой цене не нашлось. В итоге квартиру удалось продать за 57 миллионов.

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«Открытый трансвестит*»: блогером Алекссем Жидковским заинтересовались в ЛДПР, кто это такой и чем привлек внимание партии
08 апреля 2025, 15:15

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Российский блогер Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) оказался в центре общественного резонанса после участия в проекте «Тотальный диктант-2025». Его присутствие на образовательном мероприятии вызвало волну критики, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Генеральную прокуратуру запрос с требованием провести проверку на возможную пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Кто такой Жидковский, как стал известным и почему вызывает столь противоречивые реакции, расскажет «Радио 1».

Почему возник скандал


Жидковский был приглашён в одну из московских школ, где прочитал текст участникам «Тотального диктанта». Однако его участие вызвало резкую реакцию общественной организации «Русская община», представители которой выразили недовольство тем, что блогер с андрогинным образом выступает на мероприятии, поддержанном Фондом президентских грантов, и в котором участвуют несовершеннолетние.

Организация назвала Алексея «открытым трансвеститом*» и поставила под сомнение уместность его появления в подобной аудитории.

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На фоне разгоревшихся споров блогер пока не дал официального комментария.

Биография Алексея Жидковского: строгое воспитание


Алексей Жидковский родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге в обеспеченной семье. Мальчик учился в государственной школе, где углублённо изучал английский и французский языки. Его отец вёл здоровый образ жизни — не пил, не курил, увлекался единоборствами. По его инициативе Алексей пошёл в секцию дзюдо, но бросил занятия уже через месяц, получив белый пояс.

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Со временем отношения Алексея Жидковского с отцом начали заметно ухудшаться. Мужчина не мог смириться с тем, что его сын выбивается из привычных рамок. Он пытался повлиять на Алексея, в том числе финансовыми ограничениями, но это не дало результата. В знак своей свободы Жидковский однажды вышел на Невский проспект в пиджаке, лоферах, рубашке и нижнем белье, после чего выложил фото в таком виде в соцсети.

«Я позвонил ему два года назад и высказал всё, что думаю. Я просто сказал: "Пап, ты знаешь, я бы хотел знать, где ты был раньше?". И там пошло комом. Все мои детские обиды. Он, конечно, всё услышал и был в шоке. Я не фильтровал, что несу. Он повесил трубку, потом перезвонил. Мы поговорили ещё раз… Пройдя всё это, мы в отличных отношениях», — вспоминал блогер.

Подростковый период: протест и перемены


Переходный возраст ознаменовался резким изменением поведения. В 14 лет Жидковский стал активно посещать вечеринки, начал употреблять алкоголь и забросил учёбу. Сейчас он утверждает, что стал более ответственным и больше не позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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Точные науки, такие как физика и алгебра, давались ему с большим трудом, и Жидковский не раз был на грани отчисления. Из-за конфликтов с учителями и одноклассниками он даже сменил школу.

«Сам себя я называю быдлом в светской обёртке. С виду вроде приличненький, но увы, как рот раскрою, так тушите свет. В моём лексиконе отражается вся лингвистическая помойка окраин. Понятное дело — гордиться здесь нечем. Это откровенная распущенность, но никак не изюминка», — рассказал Жидковский.

В новой школе начал экспериментировать с внешностью: к школьной форме добавлял аксессуары — броши, колье, кольца.

Образование и начало карьеры


После школы Алексей поступил на факультет рекламы и связей с общественностью в СПбГУЭФ. Он полностью самостоятельно оплачивал обучение и с 18 лет не получал финансовой поддержки от родителей. Первую волну популярности Жидковский поймал ещё в школьные годы — он снимал короткие ироничные видео о повседневной жизни. Его первая работа в этом жанре высмеивала школьное задание и содержала фразу: «С курочки по зерну, весь двор в помете». Ролики быстро разошлись по молодежным сообществам.

Несмотря на мечты о карьере дизайнера, Жидковский выбрал PR и рекламу, а блог стал его личным саркастичным дневником. В нём он иронизировал над жизнью, делился советами и отвечал на вопросы подписчиков.

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Позже он принял свою страсть к косметике и стал известен как бьюти-блогер. На YouTube запустил шоу «Надо брать», где делает обзоры на косметические новинки и делится впечатлениями. В 2020 году он получил «Премию Рунета» как «Персона года», а в 2021 выпустил книгу «Жизнь одна — подумай, а!». Позже он переехал в Москву, где запустил кулинарное шоу «Дорого & Богато» — готовил одно и то же блюдо из дорогих и дешевых ингредиентов.

Имидж и общественный образ Жидковского


Фирменный стиль Жидковского — длинные волосы и макияж. Его яркая манера подачи, харизма и острый язык обеспечили ему аудиторию в миллионы человек. Цитаты блогера активно используются в интернете, а сам он считает, что бояться быть собой — глупо, а скромность человека не украшает.

Он не раз рассказывал о личных трудностях — пережил расстройство пищевого поведения и перенёс несколько пластических операций.

«Я начал худеть. Похудел на 32 кг, и стало интересно, какой у меня лимит. Сейчас я понимаю, что объективно это не здорово. Я понимаю, что бы я ни сделал, всё равно себе не нравлюсь. Мне не нравится челюсть — могу лечь под нож, мне не нравился нос — я себе его резанул. Понимаю, если я буду постоянно вводить себя в состояние наркоза и переделывать всё, что не нравится, я умру к годам 40», — рассказывал Жидковский.

Конфликты и критика


Жидковский не раз становился объектом нападок. В 2021 году он попал в список гостей «Муз-ТВ», за который организаторы получили штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Также его обвиняли в употреблении запрещённых веществ — он отверг обвинения, заявив, что «это были трещины на столе».

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Блогер утверждает, что с открытой агрессией в жизни не сталкивался. Когда в общественных местах возникало напряжение — косые взгляды или неприятные комментарии, он предпочитал решать ситуацию через администрацию заведения.Некоторые критики считают, что у Жидковского есть связи с влиятельными людьми, которые могут встать на его защиту при необходимости.

«Я просто знаю, что если до меня докопаются, мне нужно сделать всего один звонок, и потом докопаются до них», — сказал блогер.

Личная жизнь Алексея Жидковского


Жидковский подчёркивает: он — мужчина. Женскую одежду не носит, хотя его яркий стиль может сбивать с толку. В одном из интервью он вспоминал, как в подростковом возрасте влюбился в девочку в летнем лагере, однако, как только сменился антураж, романтические чувства быстро улетучились.

Алексей предпочитает держать свою личную жизнь в тени и не пускать в неё прессу. Отвечая на вопросы о будущем, Жидковский говорит, что мысли о семье и детях ему не чужды, но пока он не готов становиться отцом. На первом месте для него — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В 2021 году он рассказал, что уже семь лет состоит в стабильных отношениях, которые по сути стали для него семейными. Однако имя своего партнёра Алексей предпочёл оставить в тайне.

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#соцсети
#жизнь
#воспитание
#блогер
#артист
#звёзды
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Проблемы с алкоголем и суды с отцом: внебрачные дети Никаса Сафронова. Почему он поддерживает всех, но наследство никому не оставит?
08 апреля 2025, 15:10

Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

Сегодня Никасу Сафронову исполняется 69 лет. Выдающийся художник создал множество необычных, ярких и фантастически прекрасных картин, а также стал отцом шестерых детей. О потомках современного Сальвадора Дали читайте в материале «Радио 1».

Число наследников растет год от года


Знаменитый и обеспеченный художник Никас Сафронов никогда не делал тайны из своей личной жизни и не пытался скрыть свои любовные похождения. Он с радостью принимает в свои объятия детей, которых ему подарили бывшие любимые женщины.

«Появляется много детей. Мне предъявили семь, если не восемь. Одного я пока еще не видел, но вспомнил, что с его мамой встречался. Если я вспоминаю его маму, если мне было с ней хорошо, я принимаю ребенка. Я занимаюсь долгие годы благотворительностью, почему не помочь той женщине, с которой мне было когда-то хорошо?» – откровенничал Сафронов с «Комсомольской правдой».
Сейчас художник официально является отцом шестерых детей.

Стефано


Стефано Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

Стефано — единственный ребенок Никаса Сафронова, родившийся в его браке с итальянкой Франческой Вендрамин. Их знакомство произошло на выставке в Лондоне, после чего отношения развивались стремительно, и вскоре последовала свадьба. Несмотря на охлаждение чувств между супругами, Никас продолжал заботиться о сыне, даже когда возникли трудности в их общении из-за обиды жены.

Воссоединение отца и сына произошло, когда Стефано достиг 17-летнего возраста. На данный момент он проживает в Париже и работает в сфере менеджмента современного искусства, поддерживая связь с отцом через встречи и звонки.

Дмитрий


Дмитрий Цыбульский (Фото: Instagram*@dmitrij_safronov)

Сын Никаса Сафронова, Дмитрий Цыбульский, родился в Вильнюсе и сейчас проживает в Таллине. Он внезапно появился в жизни художника, заявив, что тот его отец. Его мать, Надя, имела проблемы с алкоголем и предложила Дмитрию обратиться к отцу за помощью.

«Я вспомнил его мать. Не могу сказать, что я был влюблен или долго с ней общался, но она была моей хорошей приятельницей. У нас были короткие встречи, в результате которых мог появиться ребенок. Во всяком случае, я его принял, не делая никаких тестов ДНК», — цитирует слова художника издание «Новый очаг».

Никас согласился поддержать сына финансово, однако вскоре возникли проблемы из-за частых просьб о деньгах и злоупотребления алкоголем со стороны Дмитрия. В результате художник прекратил общение с ним. Спустя несколько лет Дмитрий восстановил контакт с родителем и начал возвращать долг.

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Лука


Лука Затравкин-Сафронов (Фото: Instagram*@lukasafronovofficial)

Лука Затравкин-Сафронов появился на свет в Москве за полтора года до рождения Стефано. Но Никас узнал о его существовании, когда мальчику было четыре годика. Его мама, Инна, посвятила себя педагогической деятельности и игре на фортепиано. С самого детства прививала сыну любовь к музыке.


«Как ни странно, он стал для меня самым близким из детей. Потому что он всегда рядом и всё делает для того, чтобы моя жизнь была легче — как творческая, так и бытовая. При этом я считаю его музыкантом с большой буквы. Он окончил французскую консерваторию, талантливый пианист, лауреат 16 международных конкурсов и практически на всех занял первое место. Он даже является почетным профессором Швейцарской консерватории. И он не просто играет, он еще и пишет музыку, что делает его более значимым как музыканта», — делился Никас Сафронов с журналистами ulpravda.ru.

К сожалению, всё больше говорят не о творчестве Затравкина-Сафронова, а о его внешнем виде. К 2022 году вес Луки достиг критических 300 килограммов.

Александр


Александр Филимоненко, проживающий в Москве, до достижения 12-летнего возраста считал своим отцом другого мужчину. О том, что это знаменитый художник Никас Сафронов, ему рассказала бабушка. Молодой человек признавался, что видел работы отца на выставках, но не решался подойти к нему.

После того как художник узнал про сына, принял его без теста ДНК. Молодой человек занимается бизнесом, а отец его активно поддерживает.

Юрий

Никас Сафронов с детьми (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

С Юрием Никас познакомился, когда ему было шестнадцать лет. Его мать, известная журналистка, никогда не предъявляла претензий, как и её повзрослевший сын. Юрий получил образование в Лондоне и стал режиссёром. Отец поддерживает сына больше морально, юноша весьма талантлив и самодостаточен.

Ландин


Ландин родился от недолгих отношений Никаса и Катрин, гражданки Германии. В первые годы жизни Ландина они с матерью жили в Австралии. Сафронов регулярно навещал их и выплачивал алименты.

Юноша прожил до 19 лет в Австралии, сейчас переехал в Австрию, где занимается профессиональной фотографией.

«Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин – фотограф, снимает для австрийских журналов», – делился в одном из интервью художник.

Наследники самозванцы


Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

В прошлом году у художника появился ещё один потенциальный наследник. Гражданин Гибас Вакарис обратился в Пресненский суд с иском об установлении факта отцовства Сафронова. В ходе разбирательства новоиспеченный сын оказался самозванцем. Этот скандал с псевдосыном заставил Сафронова иначе взглянуть и на остальных отпрысков. Художник не раз приходил на выручку и в дальнейшем намерен оказывать поддержку детям, но не собирается оставлять им значительное наследство.

Художник сообщил, что приложит все усилия, чтобы его роскошная трёхэтажная квартира в центре столицы, где он сейчас проживает, не досталась его детям. Он стремится превратить её в музей, тем более что в ней уже собрана значительная коллекция произведений искусства.

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#художник
#любовь
#отец
#сын
#статьи
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«Это не твой ребенок»: Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
08 апреля 2025, 15:04

Александра Черно (Фото: Telegram @sasha_cherno93)

Бывшая участница «Дома-2» Александра Черно заявила на программе «Пусть говорят» на Первом канале, что бывший супруг Иосиф Оганесян не является биологическим отцом ее сына Стефана.
Бывшие супруги уже довольно давно конфликтуют из-за ребенка. Оганесян признался ведущему программы Дмитрию Борисову, что ему сложно смотреть, как Александра откровенно игнорирует заботу о ребенке, а вместо этого занимается собой и постоянно развлекается. В итоге Иосиф заявил, что мечтает забрать сына и посвятить себя его воспитанию.

Тогда в студии появилась Черно.

«Ни разу не сказала, что Йося плохой отец. Но теперь скажу тебе так — он вообще не является твоим ребенком, понятно!» — прокричала бывшая участница знаменитой телестройки.

Оганесян несколько минут был в ступоре. Гости программы начали говорить, что женщина сказала это на эмоциях. Однако Черно подтвердила свои слова еще раз.

«Я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Это реально какое-то издевательство. Ты реально хочешь сказать? Ты же понимаешь, если я оставлю с тобой ребенка — он пропадет. Ты с ним дня не можешь провести», — ответил Иосиф.

На вопрос о том, кто же является истинным отцом ребенка, Александра так и не ответила. Тогда Дмитрий Борисов предложил провести ДНК-тест, чтобы узнать всю правду.

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#дома
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17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей
08 апреля 2025, 14:56

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Полина Аксенова поделилась закулисным снимком, где призналась, что чувствует себя настоящей стюардессой.
Её мама, телеведущая Дана Борисова, давно не скрывает своей приверженности к косметологии и эстетической хирургии. Звезда утверждает, что в стремлении сохранить красоту ей помогают все достижения современной медицины. Воспринимая себя как прогрессивную и внимательную мать, Дана не стала возражать, когда 17-летняя Полина захотела прибегнуть к пластической операции.

Телеведущая признается: ей самой никогда не нравилась природная форма носа дочери — по её словам, небольшая горбинка «перекрывала» остальную привлекательность Полины.

«Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, слегка вздернутый вверх», — говорила Борисова.

Ринопластику Полина сделала в марте, а процесс восстановления прошёл на удивление быстро. Она осталась довольна результатом и с радостью смотрит на своё отражение в зеркале.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

С новой внешностью пришла и внутренняя уверенность: недавно юная Полина показала фото с бэкстейджа в игривом образе. Она выпрямила волосы и сделала лёгкий макияж. Для съёмки Полина выбрала светло-голубую рубашку, объёмный серый пиджак, чёрную мини-юбку и завершила лук чёрной береткой. Фото в зеркале было сделано прямо во время съёмочного процесса — и, судя по реакции подписчиков, образ пришёлся им по душе.

«Все говорят "француженка", а мне кажется, стюардесса», — отметила дочь Борисовой.

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#операции
#съёмки
#артист
#звёзды
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