Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения

Анна Седокова (фото: Instagram* / annasedokova)
Анна Седокова трогательно поздравила своего сына Гектора с днём рождения, поделившись серией личных снимков в соцсетях. 42-летняя певица, пережившая недавно непростой жизненный период, вновь обрела повод для радости — сегодня отмечает праздник самый важный мужчина в её жизни.
На опубликованных кадрах школьник запечатлён в ярко-красной футболке, а Анна — в черном топе. На одном фото мальчик нежно обнимает маму, положив голову ей на плечо. На других — играет с собакой породы сиба-ину и увлечённо гоняет мяч во время футбольного матча.
Публикацию артистки отметила телеведущая и блогер Ида Галич: «Поздравляем красавчика!» — написала она. Фанаты Седоковой также завалили пост тёплыми пожеланиями и комплиментами в адрес мальчика.
У Анны трое детей от разных отношений. Старшая дочь Алина, которой сейчас 20, родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем. Средняя — 13-летняя Моника — от бизнесмена Максима Чернявского. После развода девочка по решению суда осталась жить в США с отцом, а Седокова навещает её при любой возможности. Оба первых брака певицы продлились около двух лет.
Гектора Анна родила в союзе с предпринимателем Артёмом Комаровым, но отношения завершились вскоре после его рождения.
В 2020 году артистка вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, свадьба состоялась в Москве. Однако осенью прошлого года она подала на развод, и в декабре брак был официально расторгнут. К сожалению, 17 декабря Янис трагически скончался — его тело обнаружили в подъезде одного из домов в Москве. Это стало серьёзным эмоциональным ударом для Седоковой.
Читайте также:
36-летний Александр Петров впервые стал отцом
«Это не твой ребенок»: Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
Скандальный развод с Петросяном, предательство и неожиданное наследство Елены Степаненко
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Сегодня день рождения у моего маленького супергероя. Целых восемь лет мы с тобой вместе. И нет большего счастья, чем видеть, как ты улыбаешься. Обещаю сделать всё для этого. Любим очень. Мама и сестрички. Гектор – супергерой», — написала певица.
Публикацию артистки отметила телеведущая и блогер Ида Галич: «Поздравляем красавчика!» — написала она. Фанаты Седоковой также завалили пост тёплыми пожеланиями и комплиментами в адрес мальчика.
Анна Седокова с сыном (фото: Instagram* / annasedokova)
У Анны трое детей от разных отношений. Старшая дочь Алина, которой сейчас 20, родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем. Средняя — 13-летняя Моника — от бизнесмена Максима Чернявского. После развода девочка по решению суда осталась жить в США с отцом, а Седокова навещает её при любой возможности. Оба первых брака певицы продлились около двух лет.
Гектора Анна родила в союзе с предпринимателем Артёмом Комаровым, но отношения завершились вскоре после его рождения.
В 2020 году артистка вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, свадьба состоялась в Москве. Однако осенью прошлого года она подала на развод, и в декабре брак был официально расторгнут. К сожалению, 17 декабря Янис трагически скончался — его тело обнаружили в подъезде одного из домов в Москве. Это стало серьёзным эмоциональным ударом для Седоковой.
Читайте также:
36-летний Александр Петров впервые стал отцом
«Это не твой ребенок»: Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
Скандальный развод с Петросяном, предательство и неожиданное наследство Елены Степаненко
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова