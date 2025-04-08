Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения

Анна Седокова трогательно поздравила своего сына Гектора с днём рождения, поделившись серией личных снимков в соцсетях. 42-летняя певица, пережившая недавно непростой жизненный период, вновь обрела повод для радости — сегодня отмечает праздник самый важный мужчина в её жизни.