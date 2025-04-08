«Это не твой ребенок»: Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна

Александра Черно (Фото: Telegram @sasha_cherno93)
Бывшая участница «Дома-2» Александра Черно заявила на программе «Пусть говорят» на Первом канале, что бывший супруг Иосиф Оганесян не является биологическим отцом ее сына Стефана.
Бывшие супруги уже довольно давно конфликтуют из-за ребенка. Оганесян признался ведущему программы Дмитрию Борисову, что ему сложно смотреть, как Александра откровенно игнорирует заботу о ребенке, а вместо этого занимается собой и постоянно развлекается. В итоге Иосиф заявил, что мечтает забрать сына и посвятить себя его воспитанию.
Тогда в студии появилась Черно.
Оганесян несколько минут был в ступоре. Гости программы начали говорить, что женщина сказала это на эмоциях. Однако Черно подтвердила свои слова еще раз.
На вопрос о том, кто же является истинным отцом ребенка, Александра так и не ответила. Тогда Дмитрий Борисов предложил провести ДНК-тест, чтобы узнать всю правду.
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Тогда в студии появилась Черно.
«Ни разу не сказала, что Йося плохой отец. Но теперь скажу тебе так — он вообще не является твоим ребенком, понятно!» — прокричала бывшая участница знаменитой телестройки.
Оганесян несколько минут был в ступоре. Гости программы начали говорить, что женщина сказала это на эмоциях. Однако Черно подтвердила свои слова еще раз.
«Я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Это реально какое-то издевательство. Ты реально хочешь сказать? Ты же понимаешь, если я оставлю с тобой ребенка — он пропадет. Ты с ним дня не можешь провести», — ответил Иосиф.
На вопрос о том, кто же является истинным отцом ребенка, Александра так и не ответила. Тогда Дмитрий Борисов предложил провести ДНК-тест, чтобы узнать всю правду.
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Элина Позднякова