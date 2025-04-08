36-летний Александр Петров впервые стал отцом

Александр Птеров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)
Актёр Александр Петров и его супруга Виктория Антонова впервые стали родителями — об этом сообщает издание Super, ссылаясь на источник из близкого окружения пары.
По информации журналистов, во время родов Викторию сопровождала доула — специалист по поддержке женщин в процессе родоразрешения. Молодые родители стали мамой и папой мальчика.
Напомним, что Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.
Перед этим пара устроила гендер-пати для самых близких, где и стало известно, что они ждут сына.
Также сообщалось, что в начале года Александр продал квартиру, в которой ранее жил с бывшей возлюбленной — актрисой Стасей Милославской. Он решил вложиться в новый семейный дом для жены и будущего ребёнка.
Двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы были выставлены на продажу примерно год назад. Первоначально Петров просил за жильё 60,6 млн рублей, однако покупателей по этой цене не нашлось. В итоге квартиру удалось продать за 57 миллионов.
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Напомним, что Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.
Перед этим пара устроила гендер-пати для самых близких, где и стало известно, что они ждут сына.
Также сообщалось, что в начале года Александр продал квартиру, в которой ранее жил с бывшей возлюбленной — актрисой Стасей Милославской. Он решил вложиться в новый семейный дом для жены и будущего ребёнка.
Двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы были выставлены на продажу примерно год назад. Первоначально Петров просил за жильё 60,6 млн рублей, однако покупателей по этой цене не нашлось. В итоге квартиру удалось продать за 57 миллионов.
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Дайана Хусинова