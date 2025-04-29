Анна Семенович раскрыла, как ей удалось похудеть на шесть кг

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)
Певица Анна Семенович смогла похудеть на шесть килограммов и планирует сбросить ещё 10, чтобы чувствовать себя богиней.
Начать худеть певица решила весной прошлого года.
По её словам, этот препарат помог ей избавиться от чувства голода и улучшить обмен веществ.
При этом певица добавила, что худеть к лету надо начинать заранее, так как это довольно длительный процесс. А резкое похудение может нанести серьёзный вред для здоровья, предупредила артистка.
Семенович планирует сбросить ещё 10 килограммов к лету с помощью спорта и медикаментов, чтобы «летом на пляжах Мальдив чувствовать себя богиней».
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«Как и любой девочке, хочется быть подтянутой и стройной. Я, помимо упражнений, спорта и правильного питания, начала колоть препарат — аналог "Оземпика"», — рассказала Семенович в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, этот препарат помог ей избавиться от чувства голода и улучшить обмен веществ.
При этом певица добавила, что худеть к лету надо начинать заранее, так как это довольно длительный процесс. А резкое похудение может нанести серьёзный вред для здоровья, предупредила артистка.
Семенович планирует сбросить ещё 10 килограммов к лету с помощью спорта и медикаментов, чтобы «летом на пляжах Мальдив чувствовать себя богиней».
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Элина Позднякова