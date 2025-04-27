«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович уже два года состоит в отношениях с возлюбленным Денисом Шреером. Несмотря на мысли о свадьбе, иногда паре приходится спать в разных кроватях. Как оказалось, причиной всего является банальный храп.
Даже спустя столько времени экс-солистка «Блестящих» не смогла привыкнуть к издаваемым звукам любимого.
Семенович решила даже здесь позаботиться об избраннике. Пара переехала в дом, где Анна сделала красивую спальню ля Дениса. Там мужчина храпит в одиночестве.
Анна рассказала о том, почему пара до сих пор не поженилась. Все из-за того, что Денис до сих пор состоит в браке, поэтому для начала ему нужно развестись. К тому же Шреер воспитывает ребенка от бывшей жены, девятилетнего мальчика.
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«Иногда храплю, бывает такое. Тогда я ухожу в другую спальню», — цитирует признание Шреера Starhit.
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Семенович решила даже здесь позаботиться об избраннике. Пара переехала в дом, где Анна сделала красивую спальню ля Дениса. Там мужчина храпит в одиночестве.
«Мы недавно переехали в дом, где у нас теперь есть несколько спален. Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встает чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: „Я проснулся“. Я такая: „Поняла, подымаюсь!“», — рассказывает о быте с Шреером Семенович.
Анна рассказала о том, почему пара до сих пор не поженилась. Все из-за того, что Денис до сих пор состоит в браке, поэтому для начала ему нужно развестись. К тому же Шреер воспитывает ребенка от бывшей жены, девятилетнего мальчика.
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Иван Мусатов