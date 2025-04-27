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«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях из-за храпа
Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович уже два года состоит в отношениях с возлюбленным Денисом Шреером. Несмотря на мысли о свадьбе, иногда паре приходится спать в разных кроватях. Как оказалось, причиной всего является банальный храп.
Даже спустя столько времени экс-солистка «Блестящих» не смогла привыкнуть к издаваемым звукам любимого.

«Иногда храплю, бывает такое. Тогда я ухожу в другую спальню», — цитирует признание Шреера Starhit.

Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой
Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой

Семенович решила даже здесь позаботиться об избраннике. Пара переехала в дом, где Анна сделала красивую спальню ля Дениса. Там мужчина храпит в одиночестве.

«Мы недавно переехали в дом, где у нас теперь есть несколько спален. Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встает чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: „Я проснулся“. Я такая: „Поняла, подымаюсь!“», — рассказывает о быте с Шреером Семенович.

Анна рассказала о том, почему пара до сих пор не поженилась. Все из-за того, что Денис до сих пор состоит в браке, поэтому для начала ему нужно развестись. К тому же Шреер воспитывает ребенка от бывшей жены, девятилетнего мальчика.

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#певица
«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь
Айза: из-за депрессии приходиться бороться за жизнь каждый день
27 апреля 2025, 01:24

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Блогер Айза ежедневно борется за жизнь на фоне проблем с здоровьем. Об этом призналась сама звезда, которой несколько лет диагностировали клиническую депрессию. Из-за нее Айза даже перестала читать новости, чтобы не тревожить свои нервы.
«Уничтожила свое ментальное здоровье настолько, насколько могла. Так что вот. Будем лечиться», — цитирует Айзу Starhit.

Уже свыше двух лет блогер не может справиться со своей проблемой. Несмотря на это, Айза пытается смотреть на мир с позитивом.

«Каждый раз, когда такое происходит, хочу бросить эту борьбу и начать пить лекарства… но зависеть от них мне еще страшнее… Любой конфликт, любая сильная эмоция, усталость откидывает меня глубоко назад в моей работе и борьбе с болезнью», — призналась звезда.

«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях
«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

При этом подписчики критикуют жалобы блогера и не верят в ее психологические проблемы. Среди аргументов приводят то, что у Айзы есть дети, дом и деньги. На первый взгляд этого должно быть достаточно для звезды, но и это не позволяет ей избавиться от депрессии.

«И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого. Но у меня было тяжелое испытание в детстве, которое, к сожалению, бесследно не прошло для моего здоровья», — отвечает Айза хейтерам.

Как объясняет блогер, финансы никак не влияют на ее здоровье. К тому же она объясняет, что столько зарабатывают как раз люди с сильными травмами, ведь с помощью этого они пытаются заглушить внутреннюю боль.

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Валерия впервые встретилась с новорождённым внуком – видео
26 апреля 2025, 21:59

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* @valeriya)

На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын, которого назвали Мироном.
В субботу Валерия и Иосиф Пригожин впервые увидели внука. Исполнительница и продюсер подержали малыша на руках и с умилением пытались угадать, на кого он больше похож.

«Состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым Арсению и Лиане», – написала Валерия в своём Telegram-канале.

В честь прибавления в семье Валерия и Пригожин купили много подарков для молодых родителей. Пара заранее составила вишлист. В основном в нём оказались самые нужные вещи для новорождённого – кроватка, коляска и одёжки.

Старшая дочь пары, трёхлетняя Селин, пока привыкает к новой роли старшей сестрёнки. В семье надеются, что дети быстро подружатся, и удастся избежать ревности.

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*запрещён в РФ
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Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом
Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий заявил, что мог отчислить Эйдельштейна
26 апреля 2025, 21:08

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что чуть не отчислил актера Марка Эйдельштейна из театрального вуза. Причиной тому стало увлечение молодого артиста Голливудом, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Эйдельштейн, по данным журналистов, учился на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина — известных педагогов Школы-студии. Когда увлеченность Голливудом, по мнению Золотовицкого, начала мешать обучению, то он всерьез задумался об отчислении звезды «Аноры» и даже поругался с ним.

«Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда», — откровенничал ректор Школы-студии МХАТ.

Но, несмотря на трудности и взаимное недопонимание, Марку удалось завершить учебу. В Голливуде артист тоже преуспел, снявшись в картине, завоевавшей пять «Оскаров» в текущем году.

Ранее сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.

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#артист
#ректор
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«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой
Солист «Челси» Алексей Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой
26 апреля 2025, 21:02

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

В начале апреля не стало 34-летней супруги Алексея Корзина. Певец до сих пор не может осознать, что любимого человека больше нет рядом.
Мама троих детей умерла во сне. Родные до сих пор не понимают, что привело к смерти Екатерины. По словам врачей, вероятнее всего, у неё оторвался тромб.

В ту ночь Корзин отошёл от жены всего на несколько часов, чтобы успокоить и уложить спать ребёнка. А когда он вернулся – любимая уже не дышала. Сначала Алексей пытался самостоятельно реанимировать жену.

Алексей Корзин с женой и ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

«Младшему сыну приснился сон страшный. Я пошёл его укладывать спать, успокаивать и уснул вместе с ним. Когда обнаружил Катю, понял, что она не просто без сознания… Первым делом пытался сам реанимировать её, параллельно позвонил её маме, попросил вызвать скорую. У нас в доме было много детей, потому что друзья старшего остались в гостях на ночёвку. Пытаясь спасти Катю, естественно, я хотел, чтобы они этого не видели. Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь.Сейчас какие-то моменты даже сложно вспомнить, потому что, мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать всё, чтобы она пришла в себя, как-то докричаться до неё», – вспоминает солист группы «Челси» в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
У Корзина остались двое детей восьми и трёх лет. Младший сын пока не знает, что мамы больше нет. Алексей не понимает, как рассказать о произошедшем малышу.

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#мама
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«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры
Алсу не давала интервью на заре карьеры, поскольку думала на английском
26 апреля 2025, 20:39

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)

Певица Алсу обрела популярность ещё в юности, а, повзрослев, имела невероятный успех и даже представляла Россию на «Евровидении». Однако на заре карьеры она не спешила давать интервью.
Телеведущая Яна Чурикова взяла интервью у Алсу. Она вспомнила, как однажды оказалась вместе с юной певицей и её продюсером Валерием Белоцерковским в лифте. Тогда песни Алсу только набирали популярность, однако артистке запрещали общаться с прессой.

«Я думаю: „Это мой шанс. Сейчас что-нибудь скажу хорошее!“ Говорю: „Ой, Алсу, привет!“ На что Белоцерковский поворачивается и в упор на меня: „Наша девочка не говорит“. Для меня это стало диким откровением. В смысле не говорит?!», – вспомнила Чурикова.
Певица поспешила объяснить, с чем была связана такая реакция её продюсера.

«Честно говоря, у меня тогда была проблема небольшая с русским языком, потому что я жила в Лондоне уже несколько лет, до этого – в Америке, в общем-то, думала я на английском. Когда давала какие-то интервью, жутко переживала, потому что переводила в голове с английского на русский, какие-то слова забывались, что-то приходилось вспоминать, мне было жутко неловко. В общем, я стеснялась того, что иногда разговаривала с небольшим акцентом, но это мы потом все быстренько убрали», – подчеркнула 41-летняя Алсу в интервью YouTube-шоу «Евровижн с Яной Чуриковой».
Также певица подчеркнула, что в то время была очень скромной. Она могла петь и танцевать, но общение с публикой и интервью давались ей очень тяжело.

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*запрещён в РФ
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